Вс, 3.11.2019
Страданиями нельзя изменить страну. Нужно начать просыпаться. Вы видите, насколько тяжелым и медленным является это пробуждение. Хотя бы в связи с теми же врачами или учителями. Алдис Гобземс, депутат Сейма

Депутат призывает перераспределить 0,7 млн евро из бюджета Минэкономики

Гатис Эглитис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутат Новой консервативной партии (НКП) Гатис Эглитис подал предложение по бюджету следующего года, призывая провести перераспределение ассигнований размером в 0,7 млн евро из бюджета Министерства экономики в бюджет Министерства образования и науки. 

Это единственное индивидуальное предложение от депутата правящей коалиции по проекту бюджета следующего года.

Эглитис призывает обеспечить министерство образование финансированием размером в 704 358 евро , чтобы "продолжить инновационные учебные программы" в области информационно-коммуникационных технологий. 

В обоснование этого предложения Эглитис пишет, что банки и ИТ-компании планировали свои бюджеты, продолжая поддерживать такую программу в течение трёх лет и надеясь, что эта программа будет продолжена. 

Между тем, члены правящей коалиции не представили отдельных предложений по проекту рамок среднесрочного бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы.

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