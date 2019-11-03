Депутат призывает перераспределить 0,7 млн евро из бюджета Минэкономики

Это единственное индивидуальное предложение от депутата правящей коалиции по проекту бюджета следующего года.

В обоснование этого предложения Эглитис пишет, что банки и ИТ-компании планировали свои бюджеты, продолжая поддерживать такую программу в течение трёх лет и надеясь, что эта программа будет продолжена.