Депутат призывает перераспределить 0,7 млн евро из бюджета Минэкономики

Депутат Новой консервативной партии (НКП) Гатис Эглитис подал предложение по бюджету следующего года, призывая провести перераспределение ассигнований размером в 0,7 млн евро из бюджета Министерства экономики в бюджет Министерства образования и науки.
Это единственное индивидуальное предложение от депутата правящей коалиции по проекту бюджета следующего года.
Эглитис призывает обеспечить министерство образование финансированием размером в 704 358 евро , чтобы "продолжить инновационные учебные программы" в области информационно-коммуникационных технологий.
В обоснование этого предложения Эглитис пишет, что банки и ИТ-компании планировали свои бюджеты, продолжая поддерживать такую программу в течение трёх лет и надеясь, что эта программа будет продолжена.
Между тем, члены правящей коалиции не представили отдельных предложений по проекту рамок среднесрочного бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы.