Производитель одежды брендов Mosaic и Monton прекращает производство в Эстонии

Компания производит одежду таких брендов, как Mosaic, Bastion, Monton, Ivo Nikkolo и Baltman.

Процесс ликвидации значит, что на предприятиях в Ласнямяэ и Кохтла-Ярве будут сокращены более 300 работников.

В марте Baltika сообщило, что прекратит производство в Эстонии, и это коснется около 340 работников.

Прекращение производства в Эстонии, слияние брендов и прекращение убыточной деятельности, в том числе прекращение сотрудничества с российским франшизным партнером, позволят снизить компании затраты. В дальнейшем вместо международного роста она сфокусируется на продажах в Балтии, упрощении бизнес-процессов и снижении операционных затрат.

В течение 2019 года Baltika прекратит производство на предприятиях в Эстонии, где производится около 33% всех коллекций.

Прекращение производства в Эстонии изменит процесс поставок Baltika - услуги по пошиву компания будет покупать преимущественно у партнеров в европейском регионе. Развитие продукции, дизайн и контроль качества останутся в ведении Baltika. После изменения портфеля брендов Baltika будет в будущем действовать в двух сегментах - масс-маркета и премиумном. Премиумными брендами будут Ivo Nikkolo и Baltman.