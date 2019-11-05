Названы примерные затраты на строительство станции Rail Baltica в аэропорту "Рига"

"Проект Rail Baltica в Рижском аэропорту уникален, поскольку это первый строительный проект пассажирской станции с 1937 года, а также первый проект железнодорожной эстакады и железнодорожной линии с шириной колеи 1435 миллиметров", - сказал Вингрис.

Он сообщил, что здание станции будет трехуровневым. На первом уровне будет подъездной путь к зданию, на втором - залы ожидания и кассы, а также соединение со зданием аэропорта. На третьем уровне будет расположена платформа пассажирского поезда.

Первый этап закупки был объявлен 3 ноября. На первом этапе пройдет отбор кандидатов, который завершится в январе 2020 года. После этого тем, кто квалифицируется для участия в конкурсе, нужно будет подать финансовые и технические предложения. Договор со строителями планируется заключить до конца 2020 года, чтобы в 2021 году начать строительные работы.

Ориентировочная стоимость строительных работ составляет 250-280 млн евро, из которых 85% составит финансирование Европейского союза, 15% - финансирование из госбюджета.

По словам регионального руководителя RB Rail в Латвии Гирта Браманса, ведется работа по обеспечению широкой конкуренции в закупках для Rail Baltica - информация о конкурсе на строительство станции в аэропорту была отправлена более чем 500 партнерам, которые могут быть заинтересованы в реализации этого проекта.

Министр сообщения Талис Линкайтс также подчеркнул, что Rail Baltica является важным инфраструктурным проектом, крупнейшим проектом строительства новой железнодорожной линии за последние 50 лет.

"Железнодорожная линия Rail Baltica обеспечит жителям и предприятиям Латвии намного более эффективное сообщение с Европой, Балтией, а также здесь, в Латвии", - сказал министр, подчеркнув, что новое соединение превратит Рижский аэропорт в самый удобный и крупный авиаузел в странах Балтии.

Министр сообщил, что в 2021-2024 годах в районе аэропорта будет вестись интенсивное строительство, так как параллельно реализации проекта "Rail Baltica" будет проходить шестая очередь расширения терминала самого аэропорта и строительство новой диспетчерской вышки "Latvijas gaisa satiksme".