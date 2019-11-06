Во время ЧМ по хоккею 2021 года между Ригой и Минском введут специальное расписание поездов

Latvijas dzelzceļš (LDz) и Белорусская железная дорога (БЖД) будут сотрудничать, чтобы во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году обеспечить болельщикам удобное сообщение между столицами обеих стран, сообщили агентству LETA в LDz.
Во время встречи в среду председатель правления LDz Марис Клейнбергс и руководитель БЖД Владимир Морозов обсудили дальнейшее сотрудничество в организации железнодорожного сообщения во время чемпионата.
С учетом того, что чемпионат 2021 года пройдет в Риге и Минске, будет разработано специальное расписание поездов, курсирующих между столицами Латвии и Белоруссии. Работа над этим вопросом будет продолжена во время подготовки расписания поездов на 2020/2021 год.