Ср, 6.11.2019
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Во время ЧМ по хоккею 2021 года между Ригой и Минском введут специальное расписание поездов

Болельщики сборной Латвии по хоккею

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Latvijas dzelzceļš (LDz) и Белорусская железная дорога (БЖД) будут сотрудничать, чтобы во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году обеспечить болельщикам удобное сообщение между столицами обеих стран, сообщили агентству LETA в LDz.

Во время встречи в среду председатель правления LDz Марис Клейнбергс и руководитель БЖД Владимир Морозов обсудили дальнейшее сотрудничество в организации железнодорожного сообщения во время чемпионата.

С учетом того, что чемпионат 2021 года пройдет в Риге и Минске, будет разработано специальное расписание поездов, курсирующих между столицами Латвии и Белоруссии. Работа над этим вопросом будет продолжена во время подготовки расписания поездов на 2020/2021 год.

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