В Валмиере был поврежден газопровод. Утечку газа ликвидировали

В воздухе в районе аварии ощущался сильный запах газа. Жителей Валмиермуйжи предупредили о том, что нельзя пользоваться газовым оборудованием.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что вызов на улицу Валкас в Валимере, где произошел разрыв газопровода и началась утечка газа, поступил в 12.21.

Ответственные службы в 13.23 ликвидировали возникшую в Валмиере во время землеройных работ утечку газа, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Рубинчик рассказала, что подача газа возобновлена почти всем жителям Валмиермуйжи. Исключением остаются два частных дома на улице Валкас, где подача газа еще не восстановлена.

Представитель Gaso сообщила, что авария произошла в 10.50 возле дома на улице Валкас, 34. Газопровод повредило предприятие, которое здесь прокладывало электрокабель.