"Я потерял родственную душу": на глазах мужчины его любимая упала в водопад

29-летняя женщина была опытным скалолазом. Она вместе с семьей и друзьями решила забраться на разные высочайшие горы Великобритании. Но, к сожалению, за день до дня рождения друга и большого семейного события Ханна умерла, упав с 20-метрового водопада.

В тот день они запланировали обычную, релаксирующую прогулку по горам вместе с матерью Ханны, сестрой и другом Адамом. Они поселились в небольшом туристическом городке Идейле, откуда и начали свою прогулку.

Спустя примерно три часа они взошли на вершину горы Киндерскаут, где остановились на пикник. Пара отошла подальше, чтобы посидеть у водопада. Они говорили о мечтах и будущем. На следующий день у Адама был день рождения, на который планировалось купить общий дом.

"Мы прошли немного прогуляться и сели на камни", - рассказал Адам. "Мы были там всего пару минут".

Однако, когда они встали, чтобы вернуться на пикник, Ханна во время поворота потеряла опору под ногами, поскользнулась и упала в водопад.

Как рассказал Адам, он пытался схватить Ханну за сумку, но из-за плохой видимости не смог вовремя среагировать. Сразу же Адам со слезами на глазах стал звать мать Ханны, чтобы она бежала на помощь. Общими усилиями они пытались спуститься ниже, чтобы быстрее добраться до Ханны, однако сделать это им не удалось и они были вынуждены вернуться обратно.

Быстро прибыли все доступные структуры - полиция, скорая помощь и даже вертолет, команда спасателей и береговая охрана.

Примерно через полчаса Адам поличил трагическое известие, что Ханна умерла.

После расследования ответственные структуры констатировали, что Ханна умерла в результате падения.

"Это ужасный шок. Только что она была счастлива и радовалась будущему, а затем она уже была мертва", - рассказал Адам полицейским.

После трагедии Адам выложил фото в Facebook с посланием, посвященном Ханне.

"Сегодня я потерял свою родственную душу и свою абсолютную поддержку. Нет слов, чтобы описать эту боль, которую я чувствую сейчас, но я благодарен за то время, что мы провели вместе. Я посвящу всю оставшуюся жизнь, чтобы ты могла гордиться и чтобы сделать себя лучшим человеком," - написал он.