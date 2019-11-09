200 рабочих мест, 6 млн инвестиций и современное самообслуживание: открыт K Senukai Ozols

"Открывая "K Senukai Ozols", мы обозначаем новый этап развития нашего предприятия и отрасли do-it-yourself или "сделай сам" в Латвии. Создавая магазин K Senukai Ozols нового концепта, мы объединили наш большой опыт на латвийском рынке с новейшими мировыми тенденциями в розничной торговле. С открытием нового магазина мы также значительно расширяем сферу своей деятельности, начиная предлагать один из самых широких ассортиментов в Балтии", – заявил заместитель генерального директора Kesko Senukai Latvia Мариус Шукаускас.

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Открывая новый магазин K Senukai Ozols, Kesko Senukai Latvia обеспечивает клиентам возможность делать покупки в торговом зале площадью более 20 000 квадратных метров и более 60 000 наименований бытовых, стройматериалов и электрических товаров от тысяч ведущих производителей и поставщиков Латвии и мира.

Предприятие в процессе создания K Senukai Ozols обеспечило 200 новых рабочих мест и инвестировало более 6 млн евро, в том числе полмиллиона вложено во внедрение актуальных цифровых инноваций с целью обеспечить жителям Латвии новый, интересный и быстрый опыт совершения покупок, облегчить будни работников и сделать рабочие процессы в магазине значительно эффективнее.

ФОТО: Publicitātes foto

В K Senukai Ozols внедрены такие инновации, как система вызова консультантов, кассы самообслуживания, быстрый процесс покупок благодаря современному решению по управлению складом, интерактивный экран, который поможет клиентам лучше ориентироваться в магазине, и электронные ценовые знаки с QR-кодами, чтобы клиенты могли легко получить информацию о товаре.

K Senukai Ozols находится в Риге, на улице Маза Ренцену, 1, в новом торговом центре Ozols. При торговом центре имеется автостоянка на 750 автомашин, обеспечен удобный подъезд из любого района Риги.

Kesko Senukai Latvia в прошлом году совершило значительный рывок, показав самый быстрый прирост оборота в отрасли – 64% – и достигнув оборота более чем в 90 млн евро, а также значительно увеличив долю на рынке и число посетителей на 39%. Прошлый год был для Kesko Senukai Latvia лучшим с начала деятельности в Латвии.

В группу Kesko Senukai входит крупнейшая сеть магазинов товаров для строительства, ремонта и дома в странах Балтии и Беларуси, а также предприятие Kesko Senukai Digital, которое развивает э-коммерцию.

В настоящее время Kesko Senukai управляет сетью в 156 магазинов – 85 магазинов Senukai и Statybos duona в Литве, 8 магазинов K-Rauta в Эстонии, 11 магазинов K Senukai в Латвии и 27 магазинов OMA в Беларуси. Общий оборот группы Kesko Senukai в 2018 году составил 732 млн евро.

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До 2022 года предприятие планирует инвестировать в странах Балтии более 100 млн евро. Артурас Ракаускас, который 18 лет руководит группой Kesko Senukai, управляет ею в одинаковых долях со стратегическим партнером, финской корпорацией "Kesko".

Затраты на приобретение здания и реконструкцию торгового центра Ozols площадью более 27 000 кв.м. составили 35 млн евро.