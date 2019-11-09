Иманта и Золитуде могут оказаться без единственного автомобильного переезда, который их связывает

Действующий переезд по плану строительства железной дороги Rail Baltica будет закрыт, а строительство новой переправы через железную дорогу, которая соединила бы два района, под большим вопросом.

50 тысяч жителей Иманты и 20 тысяч жителей Золитуде сейчас соединяет один единственный железнодорожный переезд.

Утром и вечером на подъездах к нему постоянно образуются пробки. О строительстве полноценной переправы, которая соединила бы два района, говорят не первое десятилетие.

В 2008-м году, к примеру, был готов эскизный проект, который предусматривал строительство автомобильного туннеля под железной дорогой, пешеходного моста над ней и ротационные кольца вместо перекрёстков в Иманте и Золитуде.

Уже мост обещал жителям двух районов экс-мэр Нилу Ушаков. В мае 2012 года он писал: "...путепровод через железную дорогу между Имантой и Золитуде. Причем строить мы его планируем не в районе нынешнего переезда, а в районе бульвара Анниньмуйжас. То есть за 2013-2015 годы мы вполне можем реализовать эти проекты".

В 2015-м представители думы писали, что проект не забыт: "Уже заключен договор с предприятием Tiltprojekts о проектировании".

Но вот ноябрь 2019, а на месте обещанного путепровода, ни моста, туннеля. Как программе "Личное дело" объяснил глава комитета по делам транспорта и сообщения Вадим Фальков ("Согласие"), между Имантой и Золитуде, действительно, проектировался туннель. Однако все планы спутал проект железной дроги Rail Baltica.

"Пока непонятно, где будут лежать рельсы Rail Baltica, ни о каком строительстве туннеля, путепровода речи быть не может", - говорит Фальков.

Кроме того и финансировать переправу город не будет: "Железная дорога во всех самоуправлениях строит за европейские средства. Почему-то они полагают, что в городе Рига нужно строить за рижские деньги".

Между тем, согласно плану строительства железной дороги, в 2025-м году действующий между Имантой и Золитуде переезд будет закрыт. В этом месте Rail Baltica будет делать поворот на Рижский аэропорт.

Ещё летом представители железной дороги на вопросы о том, как будут перемещаться жители двух районов, ссылались на город, который обещал построить переправу.

Сегодня они признают, что город устранился.

"Если бы город придерживался изначального плана, мы бы были уже по крайней мере на стадии строительного конкурса и этих страхов о переправе не было бы", - говорит Гиртс Браманс, региональный руководитель проекта RB Rail.

По его словам, специалисты Rail Baltica ещё летом получили сигналы об остановке проектирования со стороны думы. И тогда уже сами начали работу над проектом. Так что не всё так плохо как могло быть.

Но по сути по состоянию на ноябрь 2019 года — нет ни проекта переправы, ни заявки на получение средств из еврофондов, ни самих денег еврофондов.

Представители будущей железной дороги указывают — последний срок, когда должна быть построена и открыта переправа между двумя районами — конец 2023 года. То есть ровно через 4 года.

Успеть можно только в том случае, если в этом году признать стройку приоритетной и начать готовить заявку для получения средств из еврофондов.