Nekā personīga: Департамент жилья РД заключает договор на 12 млн с фирмой, которою проверяет СГД

Самые крупные партнёры по сотрудничеству Rīgas karte и получатели миллионов попали в поле зрения бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Программе Nekā personīga известно, что в них фигурирует расследование, начатое против бывшего члена правления Александра Брандавса, подозреваемого в даче взятки должностным лицам Рижской думы.
Служба государственных доходов (СГД) в обоих частных фирмах начала аудит и согласно неофициальной информации, что попала в распоряжение Nekā personīga, по меньшей мере одной из фирм будет выставлен счёт более чем на один миллион, поскольку есть подозрения на нечистые сделки.
Несмотря на неприятности, одной из компаний недавно удалось получить новый заказ от Рижской думы - договор на 12 миллионов на ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности. Мэр Риги Олег Буров попросил юридический отдел пересмотреть соглашение. Тем не менее расторгать или пересматривать договор никто не собирается.
Конгресс "Честь служить Риге", состоявшийся в прошлую субботу, является первым, который не открывал хор под руководством Александра Брандавса. Сам же давний член партии также не пришёл, поскольку остановил свою деятельность в политической силе в связи в начатым KNAB расследованием. Стражи правопорядка подозревают давний подкуп чиновников Рижской думы в связи с конкурсами на микроавтобусы, в которых принимали участие фирмы Брандавса.
Весной на основном рабочем месте Брандавса в бюро Rīgas karte прошли обыски. Сотрудники правопорядка искали доказательства преступной деятельности, в том числе их интересовали документы, связанные с двумя частными фирмами BMS Tehnoloģija и Burlat. Как свидетельствует проведённый этим летом аудит, в Rīgas karte именно от этих двух крупных поставщиков зависит электронная система расчётов в общественном транспорте.
Договора составлены так, что за их расторжение будут назначены строгие штрафные санкции. Знание о технологиях также в основном сосредоточено в обеих частных компаниях, но не в дочерней компании Rīgas satiksme. В аудите упоминается, что Rīgas karte до конца соглашения BMS Tehnoloģija должна заплатить более 13 миллионов, а Burlat ей же 11 миллионов. В программе также говорится, что оба предприятия контролирует связанный с Брандавсом предприниматель Андрей Блажко.
Уже с лета в обоих фирмах СГД начала аудит. На портале firmas.lv видно, что Burlat 11 июня, а BMS Tehnoloģija 3 июля СГД наложила запрет на смену и ликвидацию должностных лиц и владельцев. Информация, имеющаяся в распоряжении программы свидетельствует, что СГД обнаружила расхождения в сделках, а крупнейший партнёр Rīgas karte ожидает начисления более одного миллиона. Однако несмотря на неприятности, BMS Tehnoloģija в августе стартовала и выиграла ещё в одной закупке Рижского самоуправления - договор на 12 миллионов на ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности.
BMS Tehnoloģija работает не только с технологиями, но, как оказалось, восстанавливает рижские муниципальные квартиры. Это не первая закупка такого плана. До настоящего времени компания получила более 2 миллионов евро за ремонт квартир.
"(..) Меня интересовали квартиры - они стартовали впервые, они три года очень хорошо работали, у меня нет возражений против их работы.
А то, что они работают со всем чем, хоть одежду шьют или что-то другое, какое мне дело. Меня интересуют только квартиры", - сказал директор Рижского департамента жилья и окружающей среды А. Алексеенко.
Ремонтами квартир ранее в департаменте занималась компания Burlat, но в новом конкурсе она не участвовала.
О том, что СГД провёл аудит у партнёров, Алексеенко слышит впервые. Однако расторгать или пересматривать договор он считает преждевременным.
На участие в конкурсе на 12 миллионов подали заявки только три фирмы, победили две, поскольку третья предложение отозвала. Ни конкурс, ни договор депутаты до этого не обсуждали, но именно дума даёт деньги департаменту.
О конкурсе и не знала депутат "Честь служить Риге" Ирина Винник, у которой в своё время был общий бизнес с единственным владельцем и членом правления BMS Tehnoloģija Андреем Блажко.
Ранее департамент жилья и окружающей среды восстанавливал около 100 квартир в год, тратя в среднем миллион. Почему департамент собирается тратить в четыре раза больше в будущем, Алексеенко по существу не ответил, подчеркивается в программе. Это не единственное ведомство в столице, которое занимается восстановлением и содержанием муниципальных квартир. И дума может также присвоить деньги и другим, например, строителям Риги.
В конкурсе на 12 миллионов победителем департамент признал ещё одно предприятие Posiitum. Как обе фирмы будут делить между собой заказ будет ясно после утверждения бюджета.
Андрей Блажко, чьи предприятия долгое время получали налоги рижан, не считает обязательным отвечать на вопросы журналистов Nekā personīga. Нужно добавить, что фирма Posiitum была основана только год назад и её член правления Ренарс Руткис был вовлечен как минимум в два скандала, связанных с предприятиями рижского самоуправления.