Nekā personīga: Департамент жилья РД заключает договор на 12 млн с фирмой, которою проверяет СГД

Служба государственных доходов (СГД) в обоих частных фирмах начала аудит и согласно неофициальной информации, что попала в распоряжение Nekā personīga, по меньшей мере одной из фирм будет выставлен счёт более чем на один миллион, поскольку есть подозрения на нечистые сделки.

Несмотря на неприятности, одной из компаний недавно удалось получить новый заказ от Рижской думы - договор на 12 миллионов на ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности. Мэр Риги Олег Буров попросил юридический отдел пересмотреть соглашение. Тем не менее расторгать или пересматривать договор никто не собирается.

Конгресс "Честь служить Риге", состоявшийся в прошлую субботу, является первым, который не открывал хор под руководством Александра Брандавса. Сам же давний член партии также не пришёл, поскольку остановил свою деятельность в политической силе в связи в начатым KNAB расследованием. Стражи правопорядка подозревают давний подкуп чиновников Рижской думы в связи с конкурсами на микроавтобусы, в которых принимали участие фирмы Брандавса.

Весной на основном рабочем месте Брандавса в бюро Rīgas karte прошли обыски. Сотрудники правопорядка искали доказательства преступной деятельности, в том числе их интересовали документы, связанные с двумя частными фирмами BMS Tehnoloģija и Burlat. Как свидетельствует проведённый этим летом аудит, в Rīgas karte именно от этих двух крупных поставщиков зависит электронная система расчётов в общественном транспорте.

Договора составлены так, что за их расторжение будут назначены строгие штрафные санкции. Знание о технологиях также в основном сосредоточено в обеих частных компаниях, но не в дочерней компании Rīgas satiksme. В аудите упоминается, что Rīgas karte до конца соглашения BMS Tehnoloģija должна заплатить более 13 миллионов, а Burlat ей же 11 миллионов. В программе также говорится, что оба предприятия контролирует связанный с Брандавсом предприниматель Андрей Блажко.

Уже с лета в обоих фирмах СГД начала аудит. На портале firmas.lv видно, что Burlat 11 июня, а BMS Tehnoloģija 3 июля СГД наложила запрет на смену и ликвидацию должностных лиц и владельцев. Информация, имеющаяся в распоряжении программы свидетельствует, что СГД обнаружила расхождения в сделках, а крупнейший партнёр Rīgas karte ожидает начисления более одного миллиона. Однако несмотря на неприятности, BMS Tehnoloģija в августе стартовала и выиграла ещё в одной закупке Рижского самоуправления - договор на 12 миллионов на ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности.

BMS Tehnoloģija работает не только с технологиями, но, как оказалось, восстанавливает рижские муниципальные квартиры. Это не первая закупка такого плана. До настоящего времени компания получила более 2 миллионов евро за ремонт квартир.

"(..) Меня интересовали квартиры - они стартовали впервые, они три года очень хорошо работали, у меня нет возражений против их работы.