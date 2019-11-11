Автотранспортной дирекции запретили продолжать конкурс об общественном транспорте в регионах

В решении указывается, что Автотранспортной дирекции следует вычеркнуть из условий закупки пункт "Плата за въезд автобусов на автовокзалы", а также требование о предоставлении лицам в инвалидностью возможности заказать специально оснащенный автобус за 24 часа до поездки. Кроме того, Автотранспортная дирекция должна будет включить в условия закупки как можно более подробную информацию о фактическом пассажиропотоке на каждом рейсе.

Как сообщалось, летом Автотранспортная дирекция объявила конкурс на обеспечение пассажирских перевозок в региональной сети автобусных маршрутов на 2021-2030 годы. Однако многие перевозчики подали на условия конкурса жалобы в IUB.

Сумма объявленной Автотранспортной дирекцией закупки на обеспечение пассажирских перевозок в региональной сети автобусных маршрутов сроком на десять лет составляет 447 млн евро.

В ходе конкурса будут выбраны наиболее выгодные предложения перевозчиков, при этом будет оцениваться также возраст автобусов. Средний возраст автопарка не должен превышать 9 лет, отдельного автобуса - 15 лет.

Также будут оцениваться такие критерии, как доступность автобусов для лиц с функциональными нарушениями, техническое оснащение (видеонаблюдение, GPS). Дополнительными преимуществами могут быть, например, возможность безналичных расчетов, визуальная и звуковая информация об остановках в автобусе и др.

По словам руководителя Автотранспортной дирекции Кристиана Годиньша, цель новой концепции общественного транспорта состоит в том, чтобы пересадить людей из частных автомобилей в удобный, доступный, конкурентоспособный общественный транспорт.