Блогер Арманева пояснила, что за госденьги делала в Ирландии

В лагере, в котором Арманева рассказала о моде, приняли участие 20 молодых людей. По ее мнению, правильно обучать латышскому языку, используя темы, интересные и понятные для молодежи.

"Я рассказывала, как изменилась мода, начиная с 1900 года. Самый большой акцент сделала на последние декады", - пояснила изданию Арманева, которая во время занятий задала молодым людям коллажи и короткую письменную работу.

Как рассказала Майя, детям полученные знания были полезны:

"Кто-то даже прослезился, что пришла пора расставаться. Многие из этих детей будут сдавать экзамен по латышскому языку. Такой и была цель лагеря - освежить знания латышского".

Как сообщалось ранее, за уроки о стиле и моде блогер из средств государственного бюджета получила 750 евро, а также оплаченные авиабилеты стоимостью 300 евро.

Напомним, Арманева в своем Instagram в понедельник утром, 28 октября, сообщила, что по заданию Министерства образования и науки летит в Ирландию преподавать латышам в эмиграции занятия, в том числе медиаграмотность. Часть общества, даже специалисты по коммуникации, поняли это послание, словно Министерство образования наняло Арманеву именно для этой цели.