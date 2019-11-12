Блогер Арманева пояснила, что за госденьги делала в Ирландии

Блогер Майя Арманева, которая недавно отправилась в Ирландию, чтобы за государственные деньги рассказать латышам эмигрантам о моде и стиле, вернулась на родину и в разговоре с журналом Privātā Dzīve прокомментировала пережитое.
В лагере, в котором Арманева рассказала о моде, приняли участие 20 молодых людей. По ее мнению, правильно обучать латышскому языку, используя темы, интересные и понятные для молодежи.
"Я рассказывала, как изменилась мода, начиная с 1900 года. Самый большой акцент сделала на последние декады", - пояснила изданию Арманева, которая во время занятий задала молодым людям коллажи и короткую письменную работу.
Как рассказала Майя, детям полученные знания были полезны:
"Кто-то даже прослезился, что пришла пора расставаться. Многие из этих детей будут сдавать экзамен по латышскому языку. Такой и была цель лагеря - освежить знания латышского".
Как сообщалось ранее, за уроки о стиле и моде блогер из средств государственного бюджета получила 750 евро, а также оплаченные авиабилеты стоимостью 300 евро.
Напомним, Арманева в своем Instagram в понедельник утром, 28 октября, сообщила, что по заданию Министерства образования и науки летит в Ирландию преподавать латышам в эмиграции занятия, в том числе медиаграмотность. Часть общества, даже специалисты по коммуникации, поняли это послание, словно Министерство образования наняло Арманеву именно для этой цели.
Сама Майя в эфире LNT назвала это недоразумением, потому что на самом деле на курсах, организованных Национальным советом ирландских латышей для молодежи в эмиграции, оплаченных Министерством образования и науки, планирует рассказывать только о стиле и моде.
Vakar bija pirmā nodarbība ar jauniešiem, kur stāstīju par modi un kā tā mainījās laiku gaitā. Manuprāt, jauniešiem ir svarīgi zināt to, kā dažādi vēstures notikumi ir atspoguļojušies uz modi, kā politika ietekmējusi ģērbšanās stilu, it īpaši sievietēm, kad viņas izcīnīja tiesības balsot. Modes vēsture un notikumu analizēšana ir lielisks veids, kā jauniešiem parādīt, no kurienes kas ir cēlies un kādēļ. Tad ķērāmies klāt pie praktiskā darba, kuru es pati savulaik veidoju @bogomolov_image_school. Kolāžas un moodboard ir fantastisks rīks, kā attīstīt asociatīvo domāšanu, bez vārdiem, bet tikai ar bildēm nodot vienotu vēstījumu. Bet, ar to vēl viss nebeidzās - katram bija minūte, lai noprezentētu savu darbu. Ar dažiem darbiem padalījos arī šeit, bildēs (šķirat pa kreisi). Lieki piebilst, ka mūsdienu jaunieši ir super kreatīvi un tas viņos ir jāattīsta, jo nākotnē radošās profesijas nevarēs aizstāt ar robotiem. Šodien nodarbību otrā diena un turpināsim attīstīt asociatīvo domāšanu, imidža veidošanu un sava tēla/zīmola radīšanas pamatus.