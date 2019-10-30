Блогер Арманева отправится в Ирландию за средства из госбюджета, чтобы рассказать о моде и стиле

Майя Арманева в своём Instagram-аккаунте сообщила, что летит в Ирландию по заданию Министерства образования, чтобы провести занятия для молодежи.

Сразу же в её Instagram последовали записи о медиаграмотности. Часть общества, даже профессиональные специалисты по коммуникации, эту новость поняли так, что министерство образования заплатило Арманевой за эти курсы. В соцсетях разразился гнев, что из средств госбюджета финансируют персону, которую ранее обвиняли в обмане.

"Я не знаю, может быть, она осознанно пытается позиционировать себя как эксперта по медиаграмотности, что - полный бред. Она давно дискредитировала себя как создателя надёжного контента", - отметил представитель Golin Riga Денис Шевелёв.

"К сожалению, у неё известные проблемы с репутацией. Принимая во внимание скандал с Madara, скандал с вероятной покупкой подписчиков, появляется вопрос - почему именно она", - добавила представитель A.W.Olsen & Partners Мария Воркуле.

Сама Майя, которая уже находится в Ирландии, это называет недоразумением, поскольку на этих курсах она будет рассказывать только про моду и стиль.

"Я нигде не говорила в сторис, что еду преподавать медиаграмотность. О медиаграмотности мы говорили в самолёте, аэропорту, и мне эта тема показалась очень интересной. Изучила её в интернете, увидела много интересной информации и решила поделиться. На этом всё!" - пояснила Майя Арманева.

Появляется вопрос, почему вообще за средства из госбюджета нужно платить блогеру, чтобы она рассказывала в Ирландии о стиле и моде? Министерство образования присвоило латвийскому национальному совету Ирландии 14 000 евро, чтобы детям эмигрантов в возрасте от 13 до 17 лет образовать лагерь по обучению латышскому языку. Блогер Майя Арманева приглашена рассказывать о стиле и моде, чтобы у соотечественников была передышка от грамматики латышского языка.

"Во всех таких лагерях есть и свободное время, иначе никто в этот лагерь не поедет, если с утра до вечера нужно сидеть за партой и учиться. У нас за шесть лет было много тем, которые интересны молодежи", - рассказал член правления латвийского национального совета Ирландии Лайма Озола.

За данные занятия блогеру из госбюджета будут присвоены 750 евро, а также оплачены авиабилеты стоимостью 300 евро.

Министерство образования не считает, что латвийский национальный совет Ирландии неправильно пользуется средствами, поскольку говоря о стиле и моде, дети эмигрантов смогут пополнить свой словарный запас новыми словами.

Министерство образования отказалось комментировать то, что Латвийский национальный совет Ирландии выбрал именно Арманеву. Её участие в передаче о моде и стиле на TV3 послужило основой для доверия, и министерство не отслеживало, в каких скандалах с репутацией в в мире соцсетей она могла быть замечена.