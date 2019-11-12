В Риге открылись первый Rimi Drive и интернет-магазин Rimi

Как отметил председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс, за последние три года в странах Балтии компания инвестировала в введение цифровых решений 7,7 миллиона евро. В свою очередь конкретные инвестиции в создание интернет-магазина и Rimi Drive Турлайс не раскрыл.

Он отметил, что сейчас будет работать один Rimi Drive, но в будущем предусмотрено еще шесть или семь точек.

Перед тем, как сделать выбор способа получения товара, необходимо активизироваться в электронной почте Rimi.lv. После этого необходимо выбрать нужные товары и сделать оплату. После этого покупателю будет присвоен PIN-код.

Покупателям, которые выберут получить товар в пунктах получения у Rimi в торговых центрах Ozols и Spice, будет необходимо ввести полученный код в терминал, и сотрудник Rimi выдаст заказ.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вторая возможность - получить заказ с доставкой на указанный адрес.

Как рассказали на открытии представители компании, стоит принять во внимание, что спрос на доставку может быть большим, поэтому, если покупатель хочет получить свой заказ в указанное время и в указанном месте, желательно делать его с утра. Чем позже заказ будет сделан, тем большей будет вероятность, что удобное для покупателя время окажется занятым.

Пока что заказы с доставкой по указанному адресу будут комплектовать только в Rimi в торговом центре Spice. Для доставки доступны территории Риги и Марупе, в будущем территория доставки будет расширена.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В свою очередь, если покупатель выбирает возможность Rimi Drive, то после заказа нужно явиться в пункт Rimi Drive, ввести в терминале код заказа и подойти на указанную рампу, где работник Rimi выдаст заказ. Тем покупателям, которые в профиле Rimi укажут номер автомобиля, подъезжая к терминалу Rimi Drive, не нужно будет вводить PIN-код, так как будет считан введенный номер автомобиля.

ФОТО: Zane Bitere/LETA