Четыре месяца чековой лотереи: СГД сообщила, сколько призов было разыграно

В организованной Службой госдоходов (СГД) чековой лотерее ежемесячно выясняются не только обладатели денежных призов, но и различных дополнительных наград. За первые четыре чековые лотереи были разыграны 216 денежных и 219 практических и полезных дополнительных призов, которые по собственной инициативе обеспечили предприятия - участники программы углубленного сотрудничества.
Как портал TVNET узнал в СГД, на августовский розыгрыш предприятия подготовили 72 приза, на сентябрьский - 52 приза, на октябрьский - 50 призов, в свою очередь в ноябре - 43 дополнительных приза. Для августовского розыгрыша дополнительные призы обеспечили 14 предприятий, для сентябрьского - 15 предприятий, для октябрьского - 14, а для ноябрьского - 11 предприятий.
Углубленная программа сотрудничества - новая форма сотрудничества СГД и предпринимателей, где соответствующие установленным критериям предприятия отбираются для попадания в бронзовый, серебряный и золотой уровень. В зависимости от уровня программы ее участникам обеспечиваются различные преимущества в сотрудничестве с СГД.
Одно из преимуществ - возможность предоставлять призы победителям чековой лотереи, подтверждая таким образом свою поддержку честной конкуренции и говоря твердое "нет" теневой экономике.
Ежемесячно в чековой лотерее разыгрываются 54 денежных приза, главный из которых составляет 10 000 евро.
Кроме того, разыгрываются три приза по 5000 евро, 50 призов по 100 евро, а в розыгрыше 2019 года, который состоится в начале 2020 года, можно будет выиграть один приз в размере 10 000 евро, четыре приза по 5000 евро и пять призов по 1000 евро. Для участия в годовом розыгрыше ежемесячно регистрируются десять выигрышных чеков.
Победители чековой лотереи должны обратиться за денежным призом или дополнительным призов в СГД в течение 30 дней.
В свою очередь направленные на годовую лотерею чеки нужно будет предоставить СГД в течение 14 дней после публикации результатов.