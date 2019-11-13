Четыре месяца чековой лотереи: СГД сообщила, сколько призов было разыграно

Как портал TVNET узнал в СГД, на августовский розыгрыш предприятия подготовили 72 приза, на сентябрьский - 52 приза, на октябрьский - 50 призов, в свою очередь в ноябре - 43 дополнительных приза. Для августовского розыгрыша дополнительные призы обеспечили 14 предприятий, для сентябрьского - 15 предприятий, для октябрьского - 14, а для ноябрьского - 11 предприятий.

Углубленная программа сотрудничества - новая форма сотрудничества СГД и предпринимателей, где соответствующие установленным критериям предприятия отбираются для попадания в бронзовый, серебряный и золотой уровень. В зависимости от уровня программы ее участникам обеспечиваются различные преимущества в сотрудничестве с СГД.

Одно из преимуществ - возможность предоставлять призы победителям чековой лотереи, подтверждая таким образом свою поддержку честной конкуренции и говоря твердое "нет" теневой экономике.

Ежемесячно в чековой лотерее разыгрываются 54 денежных приза, главный из которых составляет 10 000 евро.

Кроме того, разыгрываются три приза по 5000 евро, 50 призов по 100 евро, а в розыгрыше 2019 года, который состоится в начале 2020 года, можно будет выиграть один приз в размере 10 000 евро, четыре приза по 5000 евро и пять призов по 1000 евро. Для участия в годовом розыгрыше ежемесячно регистрируются десять выигрышных чеков.

Победители чековой лотереи должны обратиться за денежным призом или дополнительным призов в СГД в течение 30 дней.