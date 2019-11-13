Olainfarm: мы не ищем стратегических инвесторов

Фармацевтическое предприятие Olainfarm в настоящее время не ищет стратегического инвестора, сообщил агентству LETA консультант предприятия по отношениям с инвесторами Янис Дубровскис.
В СМИ ранее появилась информация об отдельных инвесторах, которые обращались к наследницам Валерия Малыгина с различными предложениями о продаже или передаче акций Olainfarm.
"Olainfarm доводит до сведения, что эти инвесторы не обращались к предприятию. Предприятие не проявляло инициативы по привлечению стратегического инвестора. В то же время мы обращаем внимание на то, что в случаях, предусмотренных 61-й статьей закона о рынке финансовых инструментов, на акционеров возложена обязанность сообщать об изменениях в распределении прав голоса", - заявил Дубровскис.
В начале ноября передача TV3 Nekā personīga сообщила, что вопреки завещанию Малыгина его наследницы пытаются продать акции Olainfarm, и сейчас за акции предприятия борются три покупателя.
Дочери Малыгина Ирина Малыгина, Ника Савельева и несовершеннолетняя Анна Эмилия Малыгина получили наследство год назад. Первоначально Olainfarm был под контролем Ирины, против которой объединились Савельева и мать Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе. Летом контроль над предприятием получила Балдере-Силдедзе, вытеснив старших дочерей.
Передача сообщила, что с Ириной Малыгиной и Савельевой ведут переговоры сети аптек и компании розничной торговли Recipe Plus, а с Балдере-Силдедзе - проживающий в Латвии российский бизнесмен Эдуард Янаков. Прозвучало также имя владельца Škoda Transportation Томаса Кршека, к которому якобы обращалось руководство Olainfarm.