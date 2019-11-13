Olainfarm: мы не ищем стратегических инвесторов

"Olainfarm доводит до сведения, что эти инвесторы не обращались к предприятию. Предприятие не проявляло инициативы по привлечению стратегического инвестора. В то же время мы обращаем внимание на то, что в случаях, предусмотренных 61-й статьей закона о рынке финансовых инструментов, на акционеров возложена обязанность сообщать об изменениях в распределении прав голоса", - заявил Дубровскис.