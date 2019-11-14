Серябкина о драке с Темниковой: "По почкам и печени, а потом плюнула"

Напомним, продюсер Максим Фадеев распустил всех артистов лейбла Malfa. Ольге Серябкиной он оставил все права на песни группы Serebro и на ее собственные.

В откровенном разговоре Ольга объяснила, что именно она всегда была лидером в группе Serebro.

В разговоре ведущая рассказала, что Темникова в своем прямом эфире отрицала, что между ней и Серябкиной были романтические отношения.

"Хватит, это вообще не смешно! Это все п***еж", - сказала Лена на видео.

Серябкина выдержала паузу и заметила, что Темниковой всегда был нужен Фадеев.

"Мне надоело, что про меня говорят... Ей всегда был нужен Макс, чтобы за него зацепиться. Я не знаю, что у нее в голове", - пояснила Ольга.

Она предположила, что возможно Лену обижал тот факт, что лидером в группе всегда была Серябкина.

Лена Темникова ФОТО: скриншот видео

"Я стояла сбоку именно по этой причине... Лену правда знали, Лена была в медийном пространстве, Лена была правда яркая, красивая и знала, как себя вести. У меня не было этих навыков. И я была гораздо скромнее... У меня не было никакого опыта", - вспоминает Ольга.

ФОТО: скриншот видео

Серябкина пояснила, что делала все, чтобы сохранить коллектив. Между солистками были отношения и дружба.

"Мы были очень сплочены... Это все разрушилось, когда Лена увидела во мне соперницу", - резюмировала она.

Отношения между девушками испортились, когда появилась песня "Мама Люда" и девушку выехали в Европу. Серябкина объяснила, что ей было проще общаться, ведь она знала английский язык, а Лена - нет.

Точку в отношениях звезд поставила драка в лифте.

"Мы ехали в лифте после концерта... Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим... Это был какой-то Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов условно... Вдруг она подходит ко мне близко и начинает резко бить по почкам, по печени больно. Я не хотела отвечать, чтобы это не была "драка", - вспоминает этот момент Ольга.

По слова Серябкиной, она была сильнее Темниковой, но не стала отвечать на ее удары. В завершении Лена плюнула на Ольгу, а в ответ Серябкина прикусила коллегу за подбородок и дала пощечину.

Пока девушки дрались лифт застрял. После Серябкина позвонила Фадееву и рассказала про драку. Он даже хотел, чтобы группа Serebro больше не существовало. Тем не менее, Ольга отмечает, что не держит обиды на Лену и хочет, чтобы та все отпустила.

"Не я говорю какое-то говнище в ее сторону... У каждого человека, есть право быть!" - уточнила она.

Серябкина объясняет, что не чувствует злости и не хочет отвечать Лене на агрессию.

"Об меня вытирали ноги, а я должна сказать: "Иди ко мне любимая". Нет, у меня есть гордость... Она должна понять, что она причинила боль Максу и мне, потому что он был тем человеком, который создал ее как творческую единицу... Он научил ее основам профессии", - подытожила певица.