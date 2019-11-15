ЕС введет новые правила: жители смогут сэкономить на бытовой технике 150 евро в год

Европейский союз введет новые правила для производителей бытовой техники - устройства должны быть более долговечными, а также пригодными для ремонта. Защитники природы удовлетворены таким шагом, однако экологи напоминают, что на некоторые электрические приборы правила распространяться не будут.
Начиная с 2021 года, во всем Евросоюзе вступят в силу новые требования к производителям бытовой техники. В связи с недавно опубликованным регламентом Еврокомиссии, нужно будет увеличить срок службы и техническое обслуживание стиральных машин, холодильников, телевизоров, посудомоечных машин, электромоторов, светильников и LED телевизоров.
Что это значит? Это значит, что производителям придется по крайней мере в течение десяти лет после покупки предоставлять клиентам резервные части для ремонта устройств. Правда, важно напомнить, что к лаптопам и смартфонам новый регламент относиться не будет.
Как указывает Еврокомиссия, с 2021 по 2030 год вместе с новыми мероприятиями ежегодно будет сэкономлена энергия в объеме как минимум 167 тераватт-часов. Это в целом соответствует энергии, которую расходует Дания с 5,8 млн жителей. Считается, что цель экономии энергии будет достигнута, благодаря высокой энергоэффективности электронных устройств.
Кроме того, если техника будет служить дольше, ее нужно будет производить в меньших количествах. Согласно плану Еврокомиссии, в будущем затраты каждого гражданина ЕС на электричество и покупку новой бытовой техники уменьшатся по крайней мере на 150 евро в год.
Экологи положительно оценивают новый регламент Еврокомиссии.
"Очень разумно дать жителям ЕС права и возможности ремонтировать свою бытовую технику", - заявила эксперт Европейской гражданской и экологической организации ECOS Хлое Файоль.
Как долго будут служить новые устройства?
Строгих правил о том, сколько в будущем должны служить электронные устройства, нет. Однако, если возможностей ремонтировать технику будет больше, тогда, как отмечает эксперт Европейского агентства по окружающей среде (EEB) Жан Пьер Швайцер, объемы продаж новых продуктов систематически уменьшатся.
"Однако это не значит, что уменьшится и количество электронных отходов, что не менее важно. Однако, по-прежнему неизвестно, как новый регламент будет осуществляться на практике", - подчеркнул он.
EEB опубликовало доклад о влиянии мероприятий по увеличению срока службы электротехники. Рассчеты показывают - если стиральные машины в Европе в среднем будут использоваться на год дольше, то влияние на климат будет таким же, как будто если 133 000 автомобиля прекратили бы участие в дорожном движении.
На данный момент в Европе в среднем одна стиральная машина служит примерно 11 лет. Однако эксперты считают, что этот показатель должен достичь по крайней мере 20 лет, прежде чем покупка нового прибора может быть оправдана с экологической точки зрения.
Правда, есть устройства, к которым новые правила не относится, поэтому эту технику придется менять так же часто, как и раньше. Среди этих устройств есть смартфоны, лаптопы, кондиционеры, DVD проигрыватели, а также маленькие приборы, например, электрические бритвы, миксеры и тостеры.
Резервные части могут резко подорожать
С принятием нового регламента считается, что в более простых случаях человек сможет самостоятельно починить устройство. В более сложных случаях, когда ремонт или их последствия могут быть опасными, вам придется полагаться на специалиста, говорится в сообщении Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWI) для прессы.
В то же время высокая стоимость запасных частей, которая может возрасти в ответ на спрос, который, несомненно, увеличится с вступлением в силу нового регламента, может компенсировать положительное влияние новых правил. На запасные части нет ограничений по цене.
Представитель EEB Жан Пьер Швайцер считает, что теоретически это могло бы побудить производителей продавать очень дорогие детали или же выпускать товары, которые будут постоянно ломаться.
"В наши дни главная причина, почему стиральная или посудомоечная машина не ремонтируется, заключается в том, что ремонт кажется потребителю слишком дорогим. Поэтому принимается решение о покупке нового товара, поскольку это дешевле", - говорится в анализе Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии.
Генеральный директор Европейской ассоциации производителей бытовой техники (APLLIA) Паоло Фалчиони приветствует новые меры Евросоюза, но видит в них некоторые недостатки. Например, ассоциация опасается, что новые ограничения позволят продавать меньше товаров на европейском рынке. Также нужно будет уделять внимание попыткам недобросовестной конкуренции.
Ремонт важнее утилизации
Как отмечает Швайцер, даже если распоряжение Еврокомиссии требует ремонта, новый подход, при котором ремонт становится более важным, чем утилизация, должен рассматриваться как главное новшество во всей своей полноте.
"Если мы говорим об экономике закрытого цикла, ремонт является очень важным аспектом, с помощью которого вы можете сэкономить свои ресурсы, а также уменьшить загрязнение. И это только начало! Нам надо уделять внимание положительным аспектам новых правовых актов", - указывает Швайцер.
Ежегодно в Европе образуется более 12 миллионов тонн электронных отходов. Эта масса эквивалентна 30 тысячам Boeing-737. Согласно подсчетам международной инициативы "Платформа ускорения экономики закрытого цикла", Европа занимает второе место по количеству электронных отходов в мире. На первом месте находится Азия.