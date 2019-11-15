ЕС введет новые правила: жители смогут сэкономить на бытовой технике 150 евро в год

Начиная с 2021 года, во всем Евросоюзе вступят в силу новые требования к производителям бытовой техники. В связи с недавно опубликованным регламентом Еврокомиссии, нужно будет увеличить срок службы и техническое обслуживание стиральных машин, холодильников, телевизоров, посудомоечных машин, электромоторов, светильников и LED телевизоров.

Что это значит? Это значит, что производителям придется по крайней мере в течение десяти лет после покупки предоставлять клиентам резервные части для ремонта устройств. Правда, важно напомнить, что к лаптопам и смартфонам новый регламент относиться не будет.

Как указывает Еврокомиссия, с 2021 по 2030 год вместе с новыми мероприятиями ежегодно будет сэкономлена энергия в объеме как минимум 167 тераватт-часов. Это в целом соответствует энергии, которую расходует Дания с 5,8 млн жителей. Считается, что цель экономии энергии будет достигнута, благодаря высокой энергоэффективности электронных устройств.

Кроме того, если техника будет служить дольше, ее нужно будет производить в меньших количествах. Согласно плану Еврокомиссии, в будущем затраты каждого гражданина ЕС на электричество и покупку новой бытовой техники уменьшатся по крайней мере на 150 евро в год.

Экологи положительно оценивают новый регламент Еврокомиссии.

"Очень разумно дать жителям ЕС права и возможности ремонтировать свою бытовую технику", - заявила эксперт Европейской гражданской и экологической организации ECOS Хлое Файоль.

Как долго будут служить новые устройства?

Строгих правил о том, сколько в будущем должны служить электронные устройства, нет. Однако, если возможностей ремонтировать технику будет больше, тогда, как отмечает эксперт Европейского агентства по окружающей среде (EEB) Жан Пьер Швайцер, объемы продаж новых продуктов систематически уменьшатся.

"Однако это не значит, что уменьшится и количество электронных отходов, что не менее важно. Однако, по-прежнему неизвестно, как новый регламент будет осуществляться на практике", - подчеркнул он.

EEB опубликовало доклад о влиянии мероприятий по увеличению срока службы электротехники. Рассчеты показывают - если стиральные машины в Европе в среднем будут использоваться на год дольше, то влияние на климат будет таким же, как будто если 133 000 автомобиля прекратили бы участие в дорожном движении.

На данный момент в Европе в среднем одна стиральная машина служит примерно 11 лет. Однако эксперты считают, что этот показатель должен достичь по крайней мере 20 лет, прежде чем покупка нового прибора может быть оправдана с экологической точки зрения.

Правда, есть устройства, к которым новые правила не относится, поэтому эту технику придется менять так же часто, как и раньше. Среди этих устройств есть смартфоны, лаптопы, кондиционеры, DVD проигрыватели, а также маленькие приборы, например, электрические бритвы, миксеры и тостеры.

Резервные части могут резко подорожать