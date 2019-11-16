С пятницы за роспуск Сейма подписались более 11000 человек

Подписаться за проведение референдума люди могут в течение 12 месяцев разными способами - на портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления.