Родители-веганы до смерти заморили голодом маленького сына
В американском штате Флорида родители довели до смерти своего полуторагодовалого ребенка, которого кормили только сырыми овощами и фруктами, сообщает New York Post.
Как отмечает издание, всех своих четверых детей пара веганов кормила исключительно манго, рамбутанами, бананами и авокадо. Умерший малыш за неделю до смерти стал отказываться от еды - он пил только грудное молоко, а мать посчитала, что это от того, что у него режутся зубы.
35-летняя Шейла О'Лири позвонила в Службу спасения 911 и сообщила, что ее маленький сын не дышит, а ее 30-летний супруг Райан пытается его реанимировать.
Прибывшие на место медики обнаружили крайне истощенного ребенка (он весил всего 7,7 кг - это средний вес семимесячного малыша). Мальчик был уже мертв.
Медэксперты установили, что ребенок скончался от голода. Пару арестовали и предъявили обвинения в невыполнении родительских обязанностей и непредумышленном убийстве. Судебный процесс должен начаться в декабре.
Отмечается, что и у других детей Шейлы и Райана обнаружены симптомы недоедания.