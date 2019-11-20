Родители-веганы до смерти заморили голодом маленького сына

Как отмечает издание, всех своих четверых детей пара веганов кормила исключительно манго, рамбутанами, бананами и авокадо. Умерший малыш за неделю до смерти стал отказываться от еды - он пил только грудное молоко, а мать посчитала, что это от того, что у него режутся зубы.

35-летняя Шейла О'Лири позвонила в Службу спасения 911 и сообщила, что ее маленький сын не дышит, а ее 30-летний супруг Райан пытается его реанимировать.

Прибывшие на место медики обнаружили крайне истощенного ребенка (он весил всего 7,7 кг - это средний вес семимесячного малыша). Мальчик был уже мертв.

Медэксперты установили, что ребенок скончался от голода. Пару арестовали и предъявили обвинения в невыполнении родительских обязанностей и непредумышленном убийстве. Судебный процесс должен начаться в декабре.