Еврокомиссия положительно оценила бюджетный план Латвии на 2020 год

В то же время отмечается, что уменьшение налоговых поступлений в результате налоговой реформы не позволяет ускорить увеличение публичных расходов, включая зарплаты.

В целом, как указала Еврокомиссия, бюджетный план на 2020 год соответствует Пакту стабильности и роста, однако при реализации плана могут произойти небольшие отклонения от среднесрочных бюджетных целей государства.

"Структурный дефицит бюджета Латвии в 2020 году прогнозируется на уровне среднесрочных целей. Структура бюджета демонстрирует сокращение бюджетных доходов и расходов относительно внутреннего валового продукта (ВВП).

В результате налоговой реформы в период с 2018 по 2020 год бюджетные поступления сокращаются примерно на 1 процентный пункт от ВВП, что соответственно снижает возможности увеличения бюджетных расходов", - указал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как сообщалось, правительство 11 октября утвердило проект бюджетного плана на 2020 год, который был направлен на согласование Еврокомиссии.

14 ноября Сейм утвердил госбюджет на 2020 год, который предусматривает доходы в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро.