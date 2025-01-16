Представители бизнес-комплекса премиум-класса Novira Plaza объявили о подписании договора с новым арендатором - Norse Atlantic Airways, ознаменовав выход авиакомпании на латвийский рынок.
Авиакомпания Norse Atlantic Airways вышла на рынок Балтии и выбрала Ригу для своего офиса в регионе
Norse Atlantic Airways - ведущий бюджетный авиаперевозчик, предлагающий доступные трансатлантические перелеты на лайнерах Dreamliner.
Решение Norse Atlantic Airways обосновать свой офис в Novira Plaza подчеркивает стремление компании привлечь лучших специалистов, обеспечить превосходную доступность и внедрить эффективные и гибкие решения для рабочих пространств.
Эвита Недзвецка, директор рижского офиса Norse Atlantic Airways, поделилась своими мыслями о выборе офиса для компании: "Наш выбор пал на Novira Plaza из-за способности бизнес-комплекса удовлетворить наши насущные потребности, предоставив готовые решения, одновременно обеспечивая пространство для будущего расширения. Местонахождение, отличная доступность и современные решения делают бизнес-комплекс идеальным местом для привлечения лучших талантов и поддержки нашего роста на рынке Балтии".
Авиакомпания арендует 720 квадратных метров офисных помещений на третьем этаже здания Novira Plaza.
Уже сообщалось, что соглашение о запуске Norse Atlantic Airways в Латвии было достигнуто во время визита премьер-министра Эвики Силини в Норвегию в октябре 2024 года.
Первый этап, включающий открытие бизнес-центра, не потребует значительных капиталовложений, но самой большой выгодой для Латвии станут созданные рабочие места, пояснили ранее в Латвийском агентстве инвестиций и развития.
Планируется, что центр бизнес-услуг будет обслуживать рейсы компании из Латвии, обеспечивая необходимое обслуживание пассажиров и другие функции, связанные с обслуживанием рейсов.
Norse Atlantic Airways - международная авиакомпания, предлагающая доступные тарифы на прямые авиарейсы по всему миру, специализированные чартерные услуги и услуги ACMI для индивидуальных потребностей в поездках, а также масштабные грузовые перевозки.
Компания Norse, основанная генеральным директором и основным акционером Бьерном Торе Ларсеном в марте 2021 года, управляет современным парком экономичных самолетов Boeing 787 Dreamliner, вмещающих 338 пассажиров и предлагающих как премиум-, так и эконом-класс, обслуживая растущую сеть направлений в Северной Америке, Европе, странах Африки и Азии.
Пассажиры могут летать рейсами Norse Atlantic в такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Майами, Орландо, Бангкок, Кейптаун, Осло, Афины, Лондон, Берлин, Рим и Париж. Чартерные услуги и услуги ACMI компании Norse Atlantic, а также ее большая грузоподъемность предоставляют партнерам гибкие и надежные решения. Первый рейс компании вылетел из Осло в Нью-Йорк 14 июня 2022 года.
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