Авиакомпания Norse Atlantic Airways вышла на рынок Балтии и выбрала Ригу для своего офиса в регионе

Планируется, что центр бизнес-услуг будет обслуживать рейсы компании из Латвии, обеспечивая необходимое обслуживание пассажиров и другие функции, связанные с обслуживанием рейсов.

Norse Atlantic Airways - международная авиакомпания, предлагающая доступные тарифы на прямые авиарейсы по всему миру, специализированные чартерные услуги и услуги ACMI для индивидуальных потребностей в поездках, а также масштабные грузовые перевозки.

Компания Norse, основанная генеральным директором и основным акционером Бьерном Торе Ларсеном в марте 2021 года, управляет современным парком экономичных самолетов Boeing 787 Dreamliner, вмещающих 338 пассажиров и предлагающих как премиум-, так и эконом-класс, обслуживая растущую сеть направлений в Северной Америке, Европе, странах Африки и Азии.

Пассажиры могут летать рейсами Norse Atlantic в такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Майами, Орландо, Бангкок, Кейптаун, Осло, Афины, Лондон, Берлин, Рим и Париж. Чартерные услуги и услуги ACMI компании Norse Atlantic, а также ее большая грузоподъемность предоставляют партнерам гибкие и надежные решения. Первый рейс компании вылетел из Осло в Нью-Йорк 14 июня 2022 года.

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