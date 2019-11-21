Министр: блокировка нелицензированных азартных игр в Сети в 2020 году станет эффективнее

Он подчеркнул, что отрасль азартных игр связана с высокими рисками для общественного благополучия и социальными рисками, и особенно этому способствуют нелегальные азартные игры в интернете.

По словам Рейрса, в Латвии 38% общего числа организаторов азартных игр работают нелегально. Их доля рынка оценивается примерно в 33 млн евро.

Начальник Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми (ИНЛАИ) Сигне Бирне также заявила, что в следующем году со вступлением в силу поправок к закону об электронных коммуникациях, закону об азартных играх и лотереях, Кодексу административных правонарушений и закону о платежных услугах и электронных деньгах борьба с незаконными игорными операторами станет более эффективной.

Она подчеркнула, что в будущем экономическая деятельность нелицензированных операторов азартных игр будет тщательно контролироваться кредитными и платежными учреждениями, которые будут ежегодно отчитываться перед Службой государственных доходов (СГД) о финансовой деятельности и доходах нелегальных операторов. Далее СГД будет вправе детально расследовать потоки денежных средств этих операторов азартных игр и информировать ИНЛАИ, которая, в свою очередь, накажет операторов за незаконную деятельность.