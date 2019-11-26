В течение многих лет в трех европейских странах владельцы отдельных банков реализовывали эффективную схему, которая позволяла им практически похищать активы из собственных банков и вывозить большие суммы денег из стран. Реализовывать схему помогал банк в Вене - Meinl Bank, который на прошлой неделе потерял лицензию. В схеме был задействован и бывший совладелец Latvijas Krājbanka, выяснил Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в сотрудничестве с партнерами в Австрии.

Сотни миллионов евро были вывезены из Латвии, Литвы и Украины, создав значительный дефицит в национальных бюджетах и оставив кредиторов банков с пустыми руками.

Как утверждают OCCRP и расследование австрийских партнеров, длившееся почти полгода, в центре мошеннической схемы был Meinl Bank, который начал работу в сфере недвижимости. Эта деятельность банку не окупилась, но он не сдался и обратился к другому "бизнесу" - начал помогать банкирам из Восточной Европы незаконно переводить активы из собственных учреждений. Новый "бизнес" оказался достаточно прибыльным, чтобы держать Meinl Bank "на плаву". Однако сейчас банк, который получил название Anglo Austrian AAB Bank, вынужден заплатить высокую сумму.

15 ноября этого года Европейский центральный банк (ECB) объявил об отзыве банковской лицензии у банка в Вене.

В своем отчете OCCRP заявил, что сожалеет о потере лицензии, и добавил, что такой шаг не является необходимым.

"Решение ECB ничего не меняет – мы продолжим работу уйдя из банковского сектора, как и планировалось ранее", сказано в сообщении Anglo Austrian AAB Bank, где также отмечено, что ведется работа по "рассмотрению отдельных правовых шагов".

Власти четырех стран подтвердили, что было начато уголовное расследование операций, которые помогал реализовывать Meinl Bank в период между 2011 и 2015 годами, когда сотни миллионов долларов и евро из других банков текли через счета Meinl Bank, прежде чем деньги исчезали в различных оффшорных компаниях.

Во время расследования OCCRP и партнеров были найдены доказательства, что Meinl Bank помогал банкирам Украины, Литвы и Латвии обойти условия и запреты, что позволило банкирам переводить огромные суммы денег из своих банков незадолго до краха их финансовых учреждений.

"Вы же знали, что заказчиком на самом деле была фальшивая компания, которая тратила деньги за границей... И они знали! Meinl Bank сделал вид, что ничего не знает и никогда никому не сообщал об этих схемах", недавно в интервью рассказала бывший руководитель Центрального банка Украины Валерия Гонтарева. В свою очередь Meinl Bank В своем заявлении отклонил утверждения Гонтаревой, отметив, что у нее у самой были проблемы с законом.

"По нашей информации, Гонтарева больше не может въезжать в Украину. В ее квартире в сентябре происходили обыскали, и в настоящее время Гонтарева подозревается в отмывании крупных сумм для бывших президентов - Виктора Януковича и Петра Порошенко", - указывает банк.

Разные кредиты

В работе банка Вены использовался вид международного финансирования, в котором были предоставлены кредиты на корреспондентские счета, созданные Meinl Bank в других банках. Эти типы счетов обычно используются для облегчения международной торговли и упрощения платежей в разных валютах. Однако в случае с Meinl Bank некоторые счета были открыты для выгоды владельцев банков.

Схема оказалась следующей: банки в таких местах, как Украина, могли гарантировать кредит через Meinl Bank, который предназначался для офшорных компаний, имеющих непрозрачные свойства или даже прямую связь с владельцами банков. "Заемщик", то есть офшорная компания, могла затем подать на банкротство, побудив Meinl Bank выплатить гарантию.

Таким образом, владельцы банков при помощи офшорных компании могли получить деньги от своих же банков в качестве гарантийного платежа.

Чтобы оплатить гарантийный счет, требовались обычные банковские клиенты, а также страны со схемами гарантирования вкладов. От подобной схемы сильно пострадала Украина, где в 2014 и 2015 годах около 100 банков оказались под надзором государства и были закрыты из-за сомнительной практики бухгалтерского учета и обвинений в отмывании денег.

По оценкам украинского фонда гарантирования вкладов, в общей сложности 14 банков использовали соответствующие счета в Meinl Bank, чтобы переправить 385,6 млн долларов и 75,7 млн евро на офшорные счета, которые исчезли из государственного бюджета во время украинского финансового кризиса.

Между тем литовские и латвийские банки потеряли около 54 миллионов евро, которые впоследствии были переведены на оффшорные счета через Meinl Bank.

Роль бывшего совладельца Krājbanka

16 декабря 2011 года российский банкир Владимир Антонов, он же бывший совладелец Latvijas Krājbanka, появился в Вестминстерском суде в Лондоне, чтобы обжаловать решение об экстрадиции в Литву. Там его обвинили в незаконном присвоении активов своего банка.

За несколько недель до того Meinl Bank помог Антонову вывести около 11 миллионов евро из банка Snoras, которые были получены при помощи кредита его подставной компании Melfa Group в Белизе. Это произошло после того, как Банк Литвы запретил выдавать Антонову или его бизнесу любые кредиты.

Документы показывают, что Meinl Bank помог Антонову перевести средства в Melfa Group из двух других принадлежащих ему банков - Krājbanka в Латвии и Конверсбанк (позже City Commerce Bank) в Украине.

По данным OCCRP через Meinl Bank Антонов направил в свою оффшорную компанию около 113 миллионов долларов.

Одним из хобби Антонова были быстрые автомобилями, в том числе очень дорогие спортивные автомобили Spyker. Эти автомобили принадлежали Антонову путем посредничества со своим банком, а также через инвестиции в голландскую компанию по производству спортивных автомобилей. Под его руководством банк Snoras удивил в 2010 году мир Формулы-1, став спонсором команды Renault F1.

Как Snora, так и Latvijas Krājbanka обанкротились уже в конце следующего года.

До событий 2011 года банк Snoras мог бы иметь хорошие отношения с литовскими регуляторами. Дочь руководителя надзорной службы центрального банка Казимира Рамона была сотрудницей банка Snoras. Более того, Рамон участвовал в праздновании свадьбы сына литовского бизнес-партнера Антонова. Позже, вскоре после краха банка Snoras, Рамон был уволен за злоупотребление служебным положением. Правда, в прошлом году он был оправдан по апелляции.

"Банк Литвы применил санкции к банку Snoras уже в январе 2011 года, запретив кредитование крупных акционеров и компаний, находящихся под их контролем, так как Snoras не мог должным образом оценить взятые на себя кредитные риски", - говорит Витаутас Валвонис, бывший руководитель службы надзора Банка Литвы.

Легкий план

В июле 2011 года отец Владимира Антонова Александр, который также был членом службы надзора банка Snoras, посетил Вену, чтобы встретиться с вице-президентами Meinl Bank Питером Вайнцирлем и Якобом Митбрайтом, которые представляли подразделение Meinl Bank по России.

В соответствии с решением австрийского суда Александр Антонов "в разговоре указал на свою заинтересованность в кредитной сделке, в которой Meinl Bank будет действовать в качестве уполномоченной стороны" с "банками, принадлежащими или контролируемыми семьей Антоновых", которые отвечают за погашение задолженности.

Через месяц Владимир Антонов и Мартиньш Заланс, член правления Latvijas Krājbanka, отправились в Meinl Bank в Вену. Там банкиры договорились создать кредитный механизм, который Антонов использовал для отвлечения активов из других своих банков в Восточной Европе.

План, как позже описали банковские регуляторы и сам Meinl Bank, был прост: Meinl Bank предоставляет кредит Melfa Group Антонова, обеспеченный собственными банковскими депозитами Антонова - 11 миллионов евро от Snoras, 43 миллиона евро от Krājbanka, а также 59,3 млн евро от украинского Конверсбанк.

В Литве и Латвии банкиры фактически начали бороться со временем. Через несколько недель после того, как кредитные средства Meinl Bank достигли Melfa Group, Литва национализировала принадлежащий Антонову банк Snoras. Вскоре крах пережил Krājbanka.

Так как Melfa Group не удалось погасить кредиты, Meinl Bank придержал 54 млн евро, которые были сданы на хранение в Snoras и Krājbanka.

Позже, в ноябре 2014 года, когда рухнул Конверсбанк, была повторена та же самая схема - Meinl Bank отозвал 59,3 млн евро с корреспондентского счета, ссылаясь на нарушение договора со стороны Melfa Group.

Тем временем ликвидатор Snoras подал в суд на Meinl Bank, требуя выплатить 11 миллионов евро. Meinl Bank передал дело в Венский международный арбитражный центр (VIAC) Австрийской международной торговой палаты - и потерпел сокрушительное поражение. Арбитражный центр назвал сделки с Meinl Bank "сомнительными" и "аморальными", объявив контракты между Meinl Bank и Melfa Group недействительными.

Старые долги

"Основные акционеры банка разработали и внедрили схемы, позволяющие обойти эти санкции против займа Антонову, и нашли способ давать в кредит средства банка подконтрольным ему компаниям", - говорит Валвонис.

Банк и его акционеры не уведомляли Банк Литвы о любых таких незаконных операциях, в том числе о сделках с Meinl Bank и Melfa Group. Латвийские власти заявили, что денежный поток только в Krājbanka составил 90 миллионов евро, а Meinl Bank помог Антонову перевести почти половину этой суммы в группу Melfa посредством двух займов на общую сумму 43 миллиона евро. Остальная часть была переправлена по другим каналам.

Литва обвинила Антонова в разграблении банка Snoras в гораздо большем масштабе - речь идет о 500 миллионах евро. Уголовное дело было возбуждено в январе, и Антонову еще предстоит предстать перед судом по обвинению против него. Банкир проиграл дело за экстрадицию в Литву. Однако Антонов и его литовский партнер Раймонд Баранаускс после решения суда бежали в Россию.

Дальнейшие усилия Литвы по достижению Антонова были безрезультатными. Правда, в настоящее время Антонов не на свободе - он отбывает 30-месячный тюремный срок в России, где в марте он признал себя виновным в реализации аналогичной схемы кредитования, когда деньги были переведены из банка Советский в Санкт-Петербурге фиктивной компании.

Плохо и некрасиво

Австрийское издание "Профиль" в 2015 году сообщило, что Meinl Bank получил прибыль около 20% от общего объема подозрительных кредитов в период 2011-2014 годов.

Сделки продолжались до 2015 года, когда Центральный банк Украины их не приостановил, а Управление финансового рынка Австрии, действуя на основании информации, предоставленной украинскими властями, распорядилось провести бухгалтерскую ревизию Meinl Bank.

Украинские власти утверждают, что возглавляемый Антоновым Конверсбанк был разграблен по схеме, почти идентичной той, что использовали Snoras и Krājbanka. Согласно распоряжению суда 2018 года, в 2011 году Melfa Group получила ряд кредитов от Meinl Bank, которые были обеспечены Конверсбанком.

В том же году, всего через несколько дней после краха Snoras, Антонов продал банк частным инвесторам. Конверсбанк смог "остаться на плаву" еще на три года и в конце 2014 года попал под государственный контроль. После краха Конверсбанк Melfa Group не смогла погасить кредит Meinl Bank, который в декабре 2015 года взял с корреспондентского счета Конверсбанка - 59,3 млн евро.

Валерия Гонтарева была тогда главой Центробанка Украины. Она рассказала, что взаимные схемы между банками были широко распространены, и иностранные банки использовались, чтобы фактически выкачать деньги из украинской банковской системы. Meinl Bank был "лидером в данного типа транзакций".

По словам Гонтаревой, некоторые сделки были направлены на то, чтобы обмануть банковские регуляторы. Используя корреспондентские счета, деньги отправляли подставным компаниям, а затем возвращали в банк, чтобы финансовое учреждение выглядело более стабильным. Но часть денег уходила из банка без возврата.

Что касается вопросов уголовного расследования в Вене, сотрудники банка заявили, что они получили подтверждение от украинских властей о том, что против Anglo Austrian Bank и его нынешних или бывших сотрудников или органов не ведется никакого расследования.

По неизвестным причинам Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет судебное дело против нескольких лиц, многие из которых из Украины, однако власти Украины против этих людей судебных дел не заводило.

Спустя более семи лет после краха банка Snoras правоохранительные органы Литвы закрыли расследование возможного крупномасштабного присвоения денег. Следователи направили дело в суд в январе, практически не надеясь увидеть в суде бывшего банкира Антонова.

В Литве Антонова и Баранаускаса обвиняют в хищении около 500 миллионов евро. Melfa Group и Meinl Bank являются частью уголовного дела. Аналогичные уголовные дела против Meinl Bank продолжаются в Украине и Латвии.

Тем временем, страны, которые принимали предприятия бежавших банкиров, должны разобраться с руинами упавшей империи Антонова. Администратор банка-банкрота Snoras Гинтарс Адомонис, считает, что банк все еще должен Литве около 400 миллионов евро.

Антонов и его партнеры также обвиняются в краже 90 миллионов евро из Krājbanka. Покрытие убытков вкладчиков, имевших счета в банках, разграбленных Meinl Bank и другими западными банками, обошлось Украине в сотни миллионов евро.

Куда пропал Meinl Bank?

Внезапно название Meinl Bank исчезло с улиц австрийских городов в результате ребрендинга банка.

17 июня в коммерческий регистр Вены поступил запрос от Meinl Bank AG об изменении своего фирменного наименования на Anglo Austrian AAB Bank AG.

Вскоре после этого, 9 июля, в Коммерческий суд поступило сообщение от Anglo Austrian Bank, что 60-летней наследник династии Meinl Bank Юлиус Мейнл подал в отставку с поста председателя наблюдательного совета банка. Причина - не разглашается.

В официальных объявлениях в июне и августе Anglo Austrian Bank объявил о радикальных изменениях в своей бизнес-модели. Руководство банка заявило, что "сосредоточится на консалтинге и инвестиционном бизнесе".

Направление нового бизнеса

Новая бизнес-модель банка стала хорошим решением, чтобы избавиться от истории, которую испортила ошибка стратегии крупного бизнеса, широко сегодня известная как Meinl European Land или MEL. Этот бизнес-проект, котирующийся на Венской фондовой бирже в 2002 году, изначально планировался как основной источник дохода Meinl Bank.

Несмотря на то, что Meinl Bank не владел ни одной акцией в риэлтерской компании, расположенной в Джерси, MEL оплачивал его комиссионные и сборы за управленческие услуги, администрирование увеличения капитала, "создание рынка" и использование Meinl. Австрийское издание "Профиль" сообщает, что доход Meinl за период с 2003 по 2008 год составил около 300 миллионов евро, что более двух третей общего дохода банка за этот период.

Но в связи с глобальным спадом в 2007 и 2008 годах цены на акции MEL упали, как и стоимость недвижимости.

Тысячи инвесторов, потерявшие деньги, подали в суд на Meinl Bank, который продвигал сертификаты акций MEL в качестве "убежища" для вложения денег. Банк сообщил, что за 12 лет выплатил более 100 миллионов евро. В результате банк возместил убытки более 12 500.

После прекращения деловых отношений с MEL в 2008 году Meinl Bank пришлось искать новые источники дохода. Видимо, они были найдены в бизнесе прямого кредитования. У банка также было подразделение, которое сотрудничало с Россией и другими восточными странами. Этот филиал банка обслуживал состоятельных клиентов в основном из России и Украины.

Meinl Bank работает в Центральной и Восточной Европе с 1990-х годов, но этот бизнес получил дополнительный импульс после распада MEL.

У Вейнцирла, который с 1999 года является членом совета директоров банка, а также близким родственником Юлиуса Мейнла, были хорошие контакты в России. Подобными контактами мог также гордиться сотрудник банка Матвей Хутман. В начале 2000 года он работал в группе Meinl как дистрибьютор кофе на российском рынке.

В 2010 году Хутман покинул кофейный бизнес в российском офисе, где с очевидным успехом работал в сфере консультирования клиентов. Позднее Хутман стал руководителем отделов Meinl Asset Management и Private Banking, где в основном отвечал за сотрудничество с украинским клиентом, таким как Delta Bank, который принадлежал украинскому олигарху Николаю Лагуну.

В 2015 году киевский банк Delta обанкротился. Украинский Фонд гарантирования вкладов впоследствии должен был покрыть около 575 миллионов долларов, чтобы компенсировать убытки, понесенные более чем 590 000 клиентов Delta.

Регуляторы пришли к выводу, что незадолго до банкротства примерно 87 миллионов долларов активов из Delta Bank были направлены через Meinl Bank в Silisten Trading Ltd. - , подставную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Раскрытие судьбы украинских банков ...

В 2014 году, когда украинский банковский сектор потерпел крах, его банки имели депозиты на сумму около 2 миллиардов долларов в так называемых "странных" иностранных банках. Банковский регулятор стремится восстановить утраченные средства и разорвать связи украинских финансовых учреждений с сомнительными иностранными банками.

Гонтарева сказала, что она настаивала на том, чтобы австрийские банковские регуляторы приняли меры.

"К сожалению, наши коллеги из Австрии не проделали свою домашнюю работу. Моя первая встреча с управляющим Центрального банка Австрии Эвальдом Новотным состоялась в октябре 2014 года на заседании Международного валютного фонда. Я сделала первое предупреждение, сказав: "Пожалуйста, ваш банк содействует отмыванию денег в Украине", - вспоминает Гонтарева.

Сам Новотный в июле сообщил изданию "Профиль", что "Гонтарева информировала его о нарушениях австрийского банка в Украине, но эта информация не была подробной и касалась только Meinl Bank, который был связан с отмыванием денег".

Новотный подчеркнул, что серьезно отнесся к предупреждению Гонтаревой, поэтому сообщил об этом своим сотрудникам и австрийскому банковскому регулятору. Тот, в свою очередь, в декабре 2014 года провел ряд мероприятий, поручив ревизию фирме PricewaterhouseCoopers (PwC), которая должна была проверить все операции Meinl Bank. PwC должен был определить, проявил ли Meinl должную осмотрительность в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Внутренние документы, связанные с проверкой операции Meinl, доказывают многие нарушения в банке, в том числе несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег и ряд серьезных нарушений с участием иностранных клиентов.

Прокуратура Австрии начала расследование в конце 2015 года. Первоначально обвинения были предъявлены Вайнцирлу и другим бывшим руководителям банков. Однако расследование в настоящее время продолжается, и круг подозреваемых стал намного шире. В него входят новые люди, большинство из которых украинцы.

Пресс-секретарь прокуратуры Австрии подтвердил, что власти преследуют по обвинению в отмывании денег около 30 человек.

В сентябре 2016 года австрийский банковский регулятор Meinl Bank был оштрафован на 867 000 евро за неоднократные нарушения, призванные предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Позже штраф был уменьшен до 500 000 евро.