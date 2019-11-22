Вспышка кишечной инфекции в Смилтене: известна причина заболевания

Неделю назад в Смилтенской средней школе 61 ребенок заразился острой кишечной инфекцией - 35 детей дошкольного возраста и 26 школьников. Все заболевшие дети лечатся амбулаторно под наблюдением семейных врачей.

В пятницу, 22 ноября, заместитель директора Смилтенской средней школы Инесе Райскума рассказала, что в течение недели новые случаи заболевания не были констатированы. Из всех заболевших в школу вернулись девять детей.

"В справках от семейных врачей у семи детей указано, что они заболели острой кишечной инфекцией, а у двое других - заболеваниями дыхательных путей", - добавила Райскума.

Директор Смилтенской средней школы Илзе Вергина сообщила, что все

заболевшие дети могут вернуться в школу лишь после того, как получат справку от врача о том, что они здоровы.

Представитель SPKC Илзе Арая напоминает, что чаще всего норовирус распространяется путем прямого контакта людей или посредством грязных предметов общего пользования. Нередко заражение происходит в результате употребления воды или пищи, которую во время приготовления заразил больной работник пищевой промышленности. Чаще всего у него болезнь не имеет симптомов или проявляется в легкой форме.

В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) выяснили, что получены результаты лабораторных исследований, которые подтверждают констатированное инспекторами PVD во время проверки - предприятию, которое обеспечивает услуги питания в Смилтенской средней школе и дошкольном образовательном учреждении,

существуют проблемы с соблюдением требований гигиены, в том числе уборки и дезинфекции.

Руководитель Отдела PVD по отношениям с общественностью Илзе Мейстере заявила, что в трех мазках, которые были взяты с чистой посуды на кухне, а также в дошкольном образовательном учреждении, констатированы бактерии группы кишечных палочек.

Она пояснила, что несоблюдение требований гигиены, особенно требований гигиены персонала, может способствовать распространению различных заболеваний, однако расследование для выяснения причин заболевания находится в компетентности SKPC, который предоставит окончательное заключение.

Агентству LETA до сих пор не удалось связаться с соответствующем предоставителем услуг питания - руководством Draugs SD. Компания указала агентству LETA, что руководство сейчас в Риге и до него можно будет дозвониться лишь в понедельник 25 ноября.

Норовирусы устойчивы в окружающей среде и способны выживать на различных поверхностях длительное время,

таким образом и окружающая среда может послужить источником новых случаев заболевания. Иммунитет к норовирусу остается устойчив не долго и возможно повторное инфицирование.

Чтобы защитить себя от норовирусной инфекции и уменьшить ее распространение, очень важно собюдать личную гигиену, а также другие профилактические мероприятия - часто и тщательно мыть руки с мылом несколько раз в день, особенно во время болезни, поскольку ее возбудители интенсивно распространяются с помощью рук.

Детей нужно учить правильно мыть руки до и после использования туалета, а также перед едой, стоит напоминать им, что нельзя класть пальцы в рот,

карандаши и другие предметы, поскольку на них может находиться вирус. Также стоит избегать трогать глаза, нос или рот немытыми руками.

Больные дети не должны посещать учебные заведения и массовые мероприятия. Немытые фрукты и овощи нельзя использовать в рационе.

Если у вас есть пациент с норовирусной инфекцией в домашних условиях, следует принять меры предосторожности, которые включают использование больным персональных средств личной гигиены и посуды, уборка помещений должна проводиться с применением бытовых дезинфицирующих средств, нужно регулярно проветривать помещения и ограничить контакт с пациентом.