Конфликтовавший с министром Озолс подал заявку на должность директора LIAA

По его мнению, на должности директора он внес существенные улучшения в работу агентства, а также запустил новые проекты, например, фестиваль инноваций и технологий iNovuss.

Озолс также наметил улучшения в сети бизнес-инкубаторов, планировал увеличить число иностранных представительств LIAA, развивать цифровую платформу для предпринимателей.

Конкурс на должность главы LIAA объявлен 24 октября, поступили заявки от 13 претендентов.

Озолс возглавлял LIAA с 2004 года. У него возник конфликт с министром экономики Ральфом Немиро, который публично заявил, что сотрудники LIAA мошенничали с фондами ЕС.