Конфликтовавший с министром Озолс подал заявку на должность директора LIAA

Прежний директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Андрис Озолс, полномочия которого закончились 22 ноября, подал заявку в объявленном Госканцелярией конкурсе на должность руководителя LIAA. Об этом сообщил агентству LETA сам Озолс.
По его мнению, на должности директора он внес существенные улучшения в работу агентства, а также запустил новые проекты, например, фестиваль инноваций и технологий iNovuss.
Озолс также наметил улучшения в сети бизнес-инкубаторов, планировал увеличить число иностранных представительств LIAA, развивать цифровую платформу для предпринимателей.
Конкурс на должность главы LIAA объявлен 24 октября, поступили заявки от 13 претендентов.
Озолс возглавлял LIAA с 2004 года. У него возник конфликт с министром экономики Ральфом Немиро, который публично заявил, что сотрудники LIAA мошенничали с фондами ЕС.
Затем Минэкономики провело оценку деятельности Озолса и оценило ее как хорошую, но нуждающуюся в улучшениях.