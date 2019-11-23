Сб, 23.11.2019
Все то же самое, что происходит в США - когда блокируется работа правительства, у этого есть последствия серьезные. Мы как маленькая страна не можем позволить себе такие шутки. Абсолютно нет. Вайра Вике-Фрейберга о роспуске сейма

Конфликтовавший с министром Озолс подал заявку на должность директора LIAA

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Прежний директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Андрис Озолс, полномочия которого закончились 22 ноября, подал заявку в объявленном Госканцелярией конкурсе на должность руководителя LIAA. Об этом сообщил агентству LETA сам Озолс.

По его мнению, на должности директора он внес существенные улучшения в работу агентства, а также запустил новые проекты, например, фестиваль инноваций и технологий iNovuss.

Озолс также наметил улучшения в сети бизнес-инкубаторов, планировал увеличить число иностранных представительств LIAA, развивать цифровую платформу для предпринимателей. 

Конкурс на должность главы LIAA объявлен 24 октября, поступили заявки от 13 претендентов.

Озолс возглавлял LIAA с 2004 года. У него возник конфликт с министром экономики Ральфом Немиро, который публично заявил, что сотрудники LIAA мошенничали с фондами ЕС.

Затем Минэкономики провело оценку деятельности Озолса и оценило ее как хорошую, но нуждающуюся в улучшениях. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ