Сага по Brexit: пока только разогрелись, самое сложное еще впереди

Джонсон высказался лирически: после выхода 31 января 2020 года торговые переговоры будут начаты с позиций "идеального согласия и гармонии", и что нет "абсолютно никакой причины", почему до конца будущего года нельзя будет договориться о дальнейшем экономическом сотрудничестве.

Однако все не так просто. "То, что ожидается в будущем, будет куда более вызывающей и трудной задачей, чем мы видели до этого", - заявил Financial Times дипломат ЕС высокого ранка, который пожелал остаться анонимным.

"Я никому не пожелал бы добиваться торгового соглашения с Евросоюзом. Это самая ужасная вещь, которая может произойти, особенно, если у твоей администрации нет никакого опыта в торговых переговорах".

В 2018 году торговый объем между ЕС и Великобританией превысил 750 миллиардов евро. После выхода сторонам придется договариваться о дальнейших отношениях по самым различным вопросам - начиная с воздушного сообщения и заканчивая борьбой с терроризмом.

Кроме того, переговоры пройдут под угрожающее тиканье часов, так как предусмотрено, что переходный период продлится только до конца 2020 года. Если этого не хватит, премьеру придется просить продления этого периода, однако Джонсон это делал чрезвычайно неохотно еще в связи со сроком выхода.

Однако у переговорщиков будет одно преимущество - уже принята 27-страничная политическая декларация, в которой обозначено видение дальнейших отношений. Это часть из исправленного соглашения по Brexit, о чем сторонам удалось договориться в октябре. Однако дипломаты ЕС предупреждают, что путь до конкретных событий будет трудным.

Наболевшие вопросы

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье уже обозначит важный принцип: чем больше Великобритания после выхода захочет отодвинуться от правил ЕС, тем больше будет ограничен ее доступ к единому рынку ЕС.

Это означает, что Соединенному Королевству придется подчиняться множеству правил ЕС, если оно захочет и в дальнейшем экспортировать свою продукцию в Европу - к примеру, необходимо обеспечить соблюдение прав работников и стандартов окружающей среды. Однако британское правительство утверждает, что свободный торговый договор - куда более свободная форма экономического сотрудничества, поэтому со стороны ЕС было бы лицемерно требовать у Великобритании соблюдать более строгие правила договора, чем у других стран, с которым эти договоры уже заключены.

Еще один экономически важный вопрос - рыболовство. Согласно данным "Евростат", во всех 28 странах ЕС в рыболовной индустрии работают всего 180 000 человек, тогда как во Франции и еще шести других странах именно оно обеспечивает выживание прибрежного региона. Эти общины активно выступают за то, чтобы был сохранен доступ к британским водам.

Это наболевший вопрос и для самих британцев, которые одной из крупнейших потерь от Brexit считает вычеркивание государства из общей рыболовной политики ЕС.

Есть еще много спорных вопросов - начиная с вето Испании в вопросе о Гибралтаре и заканчивая неясностями о том, продолжит ли Лондон как финансовый центр обслуживать предприятия Европы.

Дополнительную нагрузку создает небольшое отведенное на переговоры время. Если к 1 января 2021 года все договоры в сфере торговли не будут сформулированы, на Великобританию будут относиться все тарифы и барьеры, которые есть у стран без таких договоров с ЕС. Принимая во внимание длительные и тесные экономические связи Великобритании и ЕС, это будет большим ударом.

В кулуарах должностные лица ЕС уже прогнозируют, что Великобритания сможет сменить нынешнюю позицию, когда осознает, насколько тяжелые последствия в нахождении за пределами единого рынка и таможенного союза.

Дипломаты ЕС начали тревожиться, что переговоры о дальнейших отношениях могут затянуться, так как для британцев более привлекательными начинают казаться более тесные экономические связи, чем стандартный торговый договор.

Такую позицию защищают противники Джонсона - партия лейбористов. Она выступает за таможенный союз и "тесные отношения" с единым рынком ЕС.

"Соединенное Королевство ощутит давление не только из-за тикающих часов, но и в большей мере и потому, что высказаны невероятные обещания относительно ожидаемых преимуществ.