Из-за забастовки в понедельник отменены все рейсы Finnair между Ригой и Хельсинки

В понедельник отменены все рейсы авиакомпании Finnair между Ригой и Хельсинки, сообщается на сайте Рижского аэропорта.
В понедельник были предусмотрены три рейса из Риги в Хельсинки - в 9.50, 13.05 и 17.35, а также три рейса из Хельсинки в Ригу - 10.15, 13.35 и 18.05. Все они отменены из-за забастовки в поддержку почтовых работников в Финляндии.
Представитель Рижского аэропорта Лаура Карните сообщила, что информации о рейсах Finnair в ближайшие дни нет, поэтому аэропорт призывает пассажиров следить за актуальной информацией на сайте авиакомпании.
Забастовка парализовала в понедельник движение транспорта в финской столице и привела к отмене почти 300 авиарейсов. Бастуют около 10 000 работников финской почты, требуя повышения зарплат. Как долго еще продлится забастовка, неизвестно.