Из-за забастовки в понедельник отменены все рейсы Finnair между Ригой и Хельсинки

В понедельник были предусмотрены три рейса из Риги в Хельсинки - в 9.50, 13.05 и 17.35, а также три рейса из Хельсинки в Ригу - 10.15, 13.35 и 18.05. Все они отменены из-за забастовки в поддержку почтовых работников в Финляндии.