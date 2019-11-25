Как образуются цены на лекарства: ситуация в Латвии - самая неблагоприятная в Балтии

В исследовании отмечается, что конечная цена, по которой потребители приобретают лекарства, формируются из цены производителя, наценки оптового торговца, аптечной наценки и налога на добавленную стоимость (НДС). В странах Балтии наиболее существенные различия в структуре цен связаны с наценками оптовиков и аптек, а также с НДС, который в Латвии для лекарств составляет 12%, в Эстонии - 9%, а в Литве - 5%.

В Латвии стоимость медикаментов формируются путем применения оптовыми торговцами процентной наценки к установленной производителем цене, а затем применения аптеками наценки к установленной оптовиками цене.

В Литве и Эстонии для обеих вышеупомянутых наценок установлен потолок, который при росте цен производителей не дает конечной цене существенно увеличиваться. В Латвии потолок установлен только для аптек и только в отношение компенсируемых государством лекарств. Начиная с цены оптового торговца в 71,14 евро наценка аптек становится неизменной - 6,05 евро.

Сравнив цены на 20 наиболее часто покупаемых лекарств в странах Балтии, Совет по конкуренции констатировал, что в большинстве случаев производители определяли для латвийских оптовиков более низкую цену на лекарства, однако из-за наценок это не отражалось в окончательной стоимости медикаментов.

Производители установили для Латвии более низкие цены примерно на 80% этих лекарств, однако только около 40% из них в Латвии для потребителей стоят дешевле, чем в Литве и Эстонии.

Сравнив механизмы образования цен в Латвии, Литве и Эстонии, СК пришел к выводу, что наиболее неблагоприятный для потребителей механизм образования цен на лекарства - в Латвии.

Он предусматривает, что с ростом цен производителей наценка оптовиков и аптек процентно уменьшается, но в денежном выражении она все равно растет.

К примеру, максимальная наценка оптовых торговцев на лекарство, для которого производитель определил цену в 20 евро, в Латвии может составлять 2,84 евро, в Литве - 1 евро, а в Эстонии - 0,6 евро. С ростом цены производителя разница между наценками оптовиков в Латвии и соседних странах только увеличивается.

Расчеты СК указывают на вероятность того, что механизм образования цен на лекарства в Латвии особенно выгоден для оптовиков, поскольку позволяет устанавливать сравнительно высокие наценки.

Совет по конкуренции отметил, что рынки стран Балтии достаточно похожи, чтобы цены на медикаменты на них существенно не отличались. По мнению совета, необходимо пересмотреть механизм образования цен на лекарства, проанализировав, на каких уровнях и по каким причинам система допускает возможную переплату клиентов.