В Юрмале разразился пожар в деревянном доме: есть жертвы

В понедельки, 25 ноября, в Юрмале возник пожар повышенной опасности в деревянном доме сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
В 13.31 пожарные получили вызов на улицу Эмила Дарзиня в Юрмале, где разразился пожар в деревянной постройке. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD констатировали, что здание горит открытым пламенем, и в нем, скорее всего, находятся люди.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять человек.
Один из людей, который был выведен из дома до прибытия VUGD, пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В свою очередь пожарные из задымленных помещений вынесли одного человека, который уже был мертв.
В 14.19 пожар удалось локализовать. Общая площадь горения составила 200 квадратных метров.
Пожарные по-прежнему продолжают работу на месте происшествия.