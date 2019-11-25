Пн, 25.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

В Юрмале разразился пожар в деревянном доме: есть жертвы

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельки, 25 ноября, в Юрмале возник пожар повышенной опасности в деревянном доме сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце. 

В 13.31 пожарные получили вызов на улицу Эмила Дарзиня в Юрмале, где разразился пожар в деревянной постройке. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD констатировали, что здание горит открытым пламенем, и в нем, скорее всего, находятся люди. 

До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять человек. 

Один из людей, который был выведен из дома до прибытия VUGD, пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В свою очередь пожарные из задымленных помещений вынесли одного человека, который уже был мертв. 

В 14.19 пожар удалось локализовать. Общая площадь горения составила 200 квадратных метров. 

Пожарные по-прежнему продолжают работу на месте происшествия. 

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