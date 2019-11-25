В Юрмале разразился пожар в деревянном доме: есть жертвы

В 13.31 пожарные получили вызов на улицу Эмила Дарзиня в Юрмале, где разразился пожар в деревянной постройке. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD констатировали, что здание горит открытым пламенем, и в нем, скорее всего, находятся люди.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять человек.

Один из людей, который был выведен из дома до прибытия VUGD, пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В свою очередь пожарные из задымленных помещений вынесли одного человека, который уже был мертв.

В 14.19 пожар удалось локализовать. Общая площадь горения составила 200 квадратных метров.