Перекресток у торгового центра Origo перестроят

В рамках проекта расширения торгового центра Origo и строительства бизнес-центра Origo One компания Linstow Center Management (Linstow) в декабре этого года начнет работы по реконструкции перекрестка улиц Элизабетес и Сатеклес в Риге.
Как сообщили в Linstow, на одном из самых оживленных перекрестков в центре Риги движение организовано недостаточно удобно и даже представляет опасность для его участников, в том числе пешеходов и велосипедистов. В настоящее время это нерегулируемый перекресток, который не только не может использоваться пешеходами, но опасен и для автоводителей.
Поэтому Linstow решила за свои средства перестроить перекресток улиц Элизабетес и Сатеклес. Реконструкция данного перекрестка была рекомендована и в рамках проекта Rail Balticа при строительстве рижского мультимодального узла общественного транспорта, отметили в Linstow.
В результате перестройки перекрестка улиц Элизабетес и Сатеклес для участников дорожного движения будет введен ряд улучшений: перекресток будет регулироваться светофорами, будут оборудованы не существовавшие ранее пешеходные переходы, имеющаяся велополоса на ул. Элизабетес будет продлена до ул. Сатеклес, что обеспечит возможность безопасно пересечь улицу и доехать до Привокзальной площади, а также до подземной велостоянки бизнес-центра Origo One.
В рамках реконструкции перекрестка будут заменены подземные инженерно-технические коммуникации и контактная сеть троллейбусов.
Цель Linstow при реконструкции перекрестка состоит в том, чтобы повысить безопасность транспортного потока и уровень комфорта всех участников движения, особенно пешеходов и велосипедистов, на одном из самых загруженных перекрестков Риги. Это также стимулирует использование улицы Элизабетес для движения пешеходов, уменьшив нагрузку на действующие пешеходные переходы между ул. Меркеля и Привокзальной площадью. В свою очередь для автоводителей будут созданы намного более понятные и безопасные условия пересечения перекрестка.