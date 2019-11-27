СГД предупреждает: существует риск, что с 2025 года в Латвии прекратится транзит, импорт и экспорт

Ввести е-таможню требует постановление Еврокомиссии, которая в 2013 году сформировала таможенный кодекс ЕС. Он вступил в силу 1 мая 2016 год. Постановление предусматривает, что обмен данными между таможенными службами и предприятиями нужно проводить через средства электронной обработки данных, соответственно новому требованию. 2025 год - это крайний срок. По словам Зукулса, отложить окончательную дату введения э-таможни невозможно .

Он отметил, что вторую часть проекта э-таможни Латвия должна была начать реализовывать в начале 2019 года, чтобы успеть уложиться вовремя. Однако средства на это не были предусмотрены правительством в бюджете как 2018-го года, так и 2019-го.

Зукулс также напомнил, что 29 ноября 2016 года на заседании кабинета Министров было поддержано введение электронной таможни.

"Если эти проекты не будут реализованы, то с 2025 года в Латвии не будет ни транзита, ни импорта, ни экспорта товаров. Это будет невозможно, потому что таможенная система Латвии не будет соединена с таможенными системами других стран ЕС", — подчеркнул Зукулс.

Заместитель генерального директора СГД и директор Управления информатики Вита Нарницка пояснила депутатам, что сейчас часть денег на на второй этап проекта э-таможни выделена с Европейского фонда регионального развития, однако их хватит только краткосрочное решение - примерно на 12 месяцев.

"Нужно понимать, что второй этап э-таможни - сложная система, отдельные элементы которой должны начать работать уже в 2021, 2022 и 2023 году. Разработка решений - сложная работа, её нельзя сделать за три ночи до назначенного срока", — отметила Нарницка.

На финансирование второго этапа проекта э-таможни необходимо 12,14 миллиона евро, сообщил Зукулс. Это, в свою очередь - 1,888 млн. евро в 2020 году, 3,46 млн. евро в 2021 году, 3,35 млн. евро в 2022, 1,021 млн. евро в 2023, 1,345 млн. евро в 2024 и 1,077 млн. евро в 2025.

Зукулс рассказал, что введение первого этапа э-таможни уже практически завершилось, и его финансирование составляло 4,5 млн. Проект реализуется с 2017 года по 2020 год.