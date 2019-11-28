Председателем правления Olainfarm назначен Йерун Вейтес

В сообщении Olainfarm говорится, что под руководством Вейтеса более 30 новых фармацевтических препаратов были успешно выпущены на международные рынки. С 2014 года Вейтес являлся генеральным директором представительства глобальной фармацевтической компании Sanofi в Болгарии. Он также возглавлял кластеры общих лекарственных средств Sanofi - Южно-Европейский и Северно-Европейский, где его главной задачей было обеспечение успешной реализации процессов, связанных с изменениями в работе компании.

В период с 2010 по 2014 годы Вейтес занимал должность старшего директора Sanofi Genzyme во Франции, отвечая за реализацию европейской стратегии, управление и освоение новых международных рынков в Китае и Японии. Ранее Вейтес занимал руководящие должности в UCB Pharma Brussels в Брюсселе, Бельгия, и в Biogen Idec в Бостоне, США. Он имеет степень магистра экономики, полученную в университете Амстердама.

Йерун Вейтес не является владельцем акций АО Olainfarm.

В правлении АО Olainfarm продолжают работать прежний руководитель предприятия Лаурис Мациевскис, Раймонд Терентьев, Сигне Балдере-Силдедзе, Милана Белевича и Мартиньш Пуриньш.

Вейтесу доверено общее руководство и стратегическое развитие группы Olainfarm, а также освоение новых рыночных ниш и расширение рынков сбыта.

"Мы рады, что членом управленческой команды стал руководитель, обладающий значительным опытом управления крупными фармацевтическими компаниями, обеспечивая эффективную трансформацию компаний согласно избранной стратегии, а также рост прибыли.

Европа является одним из тех рынков Olainfarm, где компания планирует развиваться, сохраняя при этом сильные позиции на стратегически важных рынках СНГ. Я считаю, что приход в компанию столь опытного менеджера открывает реальные возможности для развития компании на новом уровне.