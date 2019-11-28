С 2020 года отправить письмо станет дороже, а посылку - дешевле

Он отметил, что регулятор утвердил тарифы универсальной почтовой услуги Latvijas pasts, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Новые тарифы универсальной почтовой услуги Latvijas pasts предусматривают повышение стоимости отправки писем, однако стоимость некоторых других почтовых услуг снизится.

Например, стоимость отправки простого письма класса А весом до 20 граммов с нынешних 0,57 евро вырастет до 1 евро.

В свою очередь, например, отправка внутренних почтовых посылок весом до 15 кг подешевеет с 11,23 до 8,04 евро, а застрахованную мелкую посылку весом от 50 до 100 граммов теперь можно будет отправить за 1,91 евро вместо нынешних 3,56 евро.

Ирклис напомнил, что тарифы Latvijas pasts не пересматривались регулятором с 2008 года, поэтому их рассмотрение заняло так много времени. Проект новых тарифов был подан в Комиссию по регулированию общественных услуг в апреле этого года.

Он пояснил, что в ходе рассмотрения проекта новых тарифов общие затраты компании были уменьшены на 4,76 млн евро по сравнению первоначальным вариантом.

По словам Ирклиса, нет сомнений в том, что существующие тарифы Latvijas pasts приносили убытки в течение последних двух лет.

Согласно отчету компании, убытки от предоставления универсальной почтовой услуги в прошлом году составили более 1,5 млн евро.