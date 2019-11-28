"Лучше так, чем мучиться": Буров готов к роспуску Рижской думы

По его словам, фракция партии "Честь служить Риге" не боится внеочередных выборов и готова к ним. По его словам, "лучше так, чем мучиться".

Мэр подчеркнул, что готов работать на благо рижан, "но не таким образом и не с такими партнерами".

Как сообщалось, из-за неявки депутатов блока "Риге", фракции "Согласия", а также независимого депутата Байбы Броки отменено сегодняшнее внеочередное заседание Рижской думы, на котором планировалось провести голосование о выражении доверия председателю Рижской думы Олегу Бурову.

На заседание явились члены "Фракции независимых депутатов", а также депутаты от оппозиции, однако, поскольку они не были зарегистрированы для участия в заседании, кворум не был обеспечен. Для участия в заседании, которое должно было пройти сегодня вечером, зарегистрировались только 10 депутатов.

Согласно требованиям закона, следующее заседание должно быть созвано в течение 24 часов. Оно произойдет завтра, в 13 часов.

Это первое заседание Рижской думы, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. Как пояснили агентству LETA в думе, если завтрашнее заседание также не состоится из-за отсутствия кворума, самоуправление должно будет проинформировать об этом министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, который будет вправе решить - созывать еще одно собрание или сразу начать процедуру роспуска думы.