Скончался академик Янис Страдыньш

По данным агентства ЛЕТА, он родился в 1933 году в семье хирурга Паула Страдиньша.

В 1995 году Страдиньш отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента Латвии.

Закончил рижскую городскую школу номер 5, поступил на химический факультет Латвийского Государственного университета, который окончил в 1956 году.

С 1961 года работал в Институте органического синтеза Латвийской академии наук, где создал лабораторию физико-органической химии. Возглавлял её до 2006 года.

С 1972 по 1976 годы преподавал в Латвийском университете, став в 1974 году профессором.

В 1990-х годах работал в Институте истории Латвии.

С 1992 года работал в Рижском университете имени Страдыня.

C 1975 по 1985 годы являлся главным редактором международного журнала "Химия гетероциклических соединений".

С 1996 по 1998 годы был вице-президентом Академии наук Латвии, а с 1998 по 2004 годы стал её президентом.

В 2004 году - председатель сената Академии наук.

С 2006 года — председатель государственной программы исследований Letonika, историк латвийской науки и культуры.