Скончался академик Янис Страдыньш

В пятницу, 29 ноября, на 85-м году жизни умер латвийский учёный, член Академии наук Латвии, профессор Янис Страдыньш.
По данным агентства ЛЕТА, он родился в 1933 году в семье хирурга Паула Страдиньша.
В 1995 году Страдиньш отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента Латвии.
Закончил рижскую городскую школу номер 5, поступил на химический факультет Латвийского Государственного университета, который окончил в 1956 году.
- С 1961 года работал в Институте органического синтеза Латвийской академии наук, где создал лабораторию физико-органической химии. Возглавлял её до 2006 года.
- С 1972 по 1976 годы преподавал в Латвийском университете, став в 1974 году профессором.
- В 1990-х годах работал в Институте истории Латвии.
- С 1992 года работал в Рижском университете имени Страдыня.
- C 1975 по 1985 годы являлся главным редактором международного журнала "Химия гетероциклических соединений".
- С 1996 по 1998 годы был вице-президентом Академии наук Латвии, а с 1998 по 2004 годы стал её президентом.
- В 2004 году - председатель сената Академии наук.
- С 2006 года — председатель государственной программы исследований Letonika, историк латвийской науки и культуры.
Янис Страдыньш является почётным доктором целого ряда учебных заведений Латвии, а также почётным членом зарубежных организаций.
Страдиньш является автором и соавтором семи книг и более 330 научных публикаций по химии, а также 20 книг и более 270 научных публикаций по истории науки. Награжден орденом Трех звезд и иностранными наградами.