Пт, 29.11.2019
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Скончался академик Янис Страдыньш

Академик Янис Страдыньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 29 ноября, на 85-м году жизни умер латвийский учёный, член Академии наук Латвии, профессор Янис Страдыньш.

По данным агентства ЛЕТА, он родился в 1933 году в семье хирурга Паула Страдиньша.

В 1995 году Страдиньш отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента Латвии. 

Закончил рижскую городскую школу номер 5, поступил на химический факультет Латвийского Государственного университета, который окончил в 1956 году.

  • С 1961 года работал в Институте органического синтеза Латвийской академии наук, где создал лабораторию физико-органической химии. Возглавлял её до 2006 года.
  • С 1972 по 1976 годы преподавал в Латвийском университете, став в 1974 году профессором.
  • В 1990-х годах работал в Институте истории Латвии. 
  • С 1992 года работал в Рижском университете имени Страдыня.
  • C 1975 по 1985 годы являлся главным редактором международного журнала "Химия гетероциклических соединений".
  • С 1996 по 1998 годы был вице-президентом Академии наук Латвии, а с 1998 по 2004 годы стал её президентом.
  • В 2004 году - председатель сената Академии наук.
  • С 2006 года — председатель государственной программы исследований Letonika, историк латвийской науки и культуры.

Янис Страдыньш является почётным доктором целого ряда учебных заведений Латвии, а также почётным членом зарубежных организаций.

Страдиньш является автором и соавтором семи книг и более 330 научных публикаций по химии, а также 20 книг и более 270 научных публикаций по истории науки. Награжден орденом Трех звезд и иностранными наградами. 

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