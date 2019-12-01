В Балдоне из горящего дома спасен пострадавший

Пожарные получили вызов на пожар в жилом доме в Балдоне вчера около 7 часов утра. На месте происшествия было установлено, что в доме горит межэтажное перекрытие площадью 50 кв. м.

Пожарные вывели из заполненного дымом дома пострадавшего в пожаре и передали его медикам скорой помощи. Из горящего здания были эвакуированы еще три человека. Через четыре часа пожар был ликвидирован.