Разыскиваемые по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны

Один из них был задержан в Даугавпилсе, второй в Риге.

Ранее полиция призвала всех, кто может опознать мужчин 1982 и 1979 года рождения по фотографии или знает их возможное местонахождение, звонить по номерам 65703803, 65703847, 27894783 (информацию можно передавать и через приложение WhatsApp), 110 или обращаться в ближайший участок полиции.