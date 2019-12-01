Вт, 3.12.2019
Эти люди проигнорировали все советы, которые даются в таких случаях - убегать, заботиться о своей собственной безопасности. Вместо этого они бросились в опасность, чтобы позаботиться о безопасности всех остальных. Я чрезвычайно горжусь ими. Садик Хан, мэр Лондона, об очевидцах теракта

Разыскиваемые по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны

ФОТО: Valsts policija

Разыскиваемые Лудзенским участком Лудзенского регионального управления Госполиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления мужчины в понедельник, 2 декабря, были задержаны, сообщила представитель Госполиции Элина Приедите. 

Один из них был задержан в Даугавпилсе, второй в Риге.

Полиция поблагодарила всех за помощь. 

Ранее полиция призвала всех, кто может опознать мужчин 1982 и 1979 года рождения по фотографии или знает их возможное местонахождение, звонить по номерам 65703803, 65703847, 27894783 (информацию можно передавать и через приложение WhatsApp), 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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