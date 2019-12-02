С 2020 года снизятся тарифы Latvijas gāze для домашних хозяйств

Для домашних хозяйств с января 2020 года снизятся тарифы на природный газ, поставляемый Latvijas gāze, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Для домашних хозяйств, которые потребляют до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный тариф с налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом в первом полугодии 2020 года снизится на 6,8% - с 0,55436 евро до 0,51671 евро за кубометр, а для домохозяйств, которые потребляют от 250 до 500 кубометров природного газа, конечный тариф уменьшится на 7% - с 0,51643 евро до 0,4805 евро за кубометр.
Снижение тарифа для домохозяйств с потреблением от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, составит 10,2% - с 0,35399 евро до 0,31806 евро за кубометр.
Для потребителей природного газа с годовым потреблением до 25 000 кубометров тарифы меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.