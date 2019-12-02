Diena: Минкультуры хочет обложить налогом Google и Facebook

В предложениях ЕС, которые пока не получили никакого конкретного продвижения, приведены возможные пороги доходов, которые будут облагаться налогом, а также говорится о том, насколько большими они должны быть в конкретной стране, чтобы применять этот налог.

"С учетом растущего объема предоставляемых крупными технологическими компаниями услуг на латвийском рынке, особенно в сфере СМИ и рекламы, следует предусмотреть, что они платят налоги не только в стране регистрации, но и в стране, где фактически предоставляют услуги и создают конкуренцию для местных участников рынка. Налогом должны облагаться доход и доля прибыли, которые получены в результате присутствия на латвийском рынке", - пояснил представитель Министерства культуры Кристер Плешаков.