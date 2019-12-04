Домбровскис: Отмывание денег в Европе - проблема общая. Решать ее надо вместе

"Как только новая Еврокомиссия начнет работу, это будет одним из направлений, где мы предложим возможные решения, как централизовать борьбу с отмыванием денег. Думаю, это может произойти уже в течение следующего года", - сказал Домбровскис, добавив, что во время дискуссий будет принято решение, какой из органов ЕС возьмет на себя координирующую роль.

Он подчеркнул, что борьба с отмыванием денег является общеевропейской проблемой, которая влияет на репутацию всего ЕС и должна решаться в европейском масштабе.

Домбровскис напомнил, что в последнее время скандалы с отмыванием денег были во многих странах ЕС.

"С одной стороны, в ЕС одни из самых строгих правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, с другой стороны, контроль соблюдения директив и правил оставлен на усмотрение государств-членов. И видно, что результаты в разных странах сильно отличаются", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Что касается Латвии, Домбровскис отметил, что она входит в число стран, на которые существенно повлияли стандарты борьбы с отмыванием денег, и правительство многое делает, чтобы эту ситуацию исправить.

"С другой стороны, о чем мы все чаще слышим от предпринимателей, - это доступность финансовых услуг. К сожалению, все больше от совершенно легитимных компаний, особенно тех, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, приходится слышать, что банки просто закрывают счета или не открывают их, блокируют транзакции. Это, конечно, негативно влияет на развитие экономики", - сказал он.

Домбровскис признал, что решения Moneyval и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force - FATF) могут иметь негативные последствия для Латвии.

"Здесь следует подчеркнуть, что Moneyval не является органом ЕС, поэтому не может оказывать прямого влияния на процесс принятия решений. Ясно, что воздействие таких решений на экономику и финансовую сферу будет негативным. Поэтому очень важно, чтобы правительство Латвии работало над тем, чтобы такого сценария избежать.

Именно поэтому премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил "капитальный ремонт" финансовой системы, и мы видим, что многое стремительно меняется - снижается доля вкладов нерезидентов, происходит отказ от обслуживания шелл-компаний, усиливаются надзорные органы и ужесточаются нормативные требования.