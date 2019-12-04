Клиенты SEB banka смогут расплачиваться с помощью мобильника

Клиенты банка SEB со смартфонами на операционной системе Android теперь могут использовать их для расчетов за товары и услуги. С помощью телефона в Латвии и за рубежом можно осуществлять платежи на сумму до 150 евро — в торговых местах, где доступны бесконтактные расчеты.
Чтобы для расчетов можно было использовать смартфон, прежде всего необходимо создать в мобильном приложении банка SEB цифровую версию банковской карты. Новая функция доступна для всех расчетных и кредитных карт Mastercard, в том числе и для тех, у которых нет функции бесконтактных расчетов. Для того, чтобы активизировать карту в мобильном телефоне, необходима технология беспроводной передачи данных NFC (near field communication).
Совершать платежи с помощью мобильного телефона можно точно так же, как посредством бесконтактной карты — поднести смартфон с активированой функцией NFC к платежному терминалу и дождаться привычного "пик!".
Расплачиваться таким способом можно в торговых местах, в которых доступны бесконтактные расчеты, однако использовать телефон для совершения сделок в банкомате нельзя.
Для совершения платежа на сумму до 25 евро в мобильном приложении не нужно вводить PIN-код. Однако время от времени в целях безопасности нужно подтверждать свою идентичность и вводить PIN-код или сканировать отпечаток пальца, если используется биометрическая аутентификация.
Платежи в размере от 25 до 150 евро всегда нужно подтверждать PIN-кодом, в свою очередь, если сумма покупки превышает 150 евро, следует воспользоваться банковской картой.