Клиенты SEB banka смогут расплачиваться с помощью мобильника

Чтобы для расчетов можно было использовать смартфон, прежде всего необходимо создать в мобильном приложении банка SEB цифровую версию банковской карты. Новая функция доступна для всех расчетных и кредитных карт Mastercard, в том числе и для тех, у которых нет функции бесконтактных расчетов. Для того, чтобы активизировать карту в мобильном телефоне, необходима технология беспроводной передачи данных NFC (near field communication).

Совершать платежи с помощью мобильного телефона можно точно так же, как посредством бесконтактной карты — поднести смартфон с активированой функцией NFC к платежному терминалу и дождаться привычного "пик!".

Расплачиваться таким способом можно в торговых местах, в которых доступны бесконтактные расчеты, однако использовать телефон для совершения сделок в банкомате нельзя.

Для совершения платежа на сумму до 25 евро в мобильном приложении не нужно вводить PIN-код. Однако время от времени в целях безопасности нужно подтверждать свою идентичность и вводить PIN-код или сканировать отпечаток пальца, если используется биометрическая аутентификация.