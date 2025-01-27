При помощи родственной фирмы обходят ограничения, наложенные из-за нарушений конкуренции

Результаты конкурса были обжалованы акционерным обществом САТА. Бюро по закупкам приняло решение 9 января. Согласно закупочной документации, перевозки Transrevis должны начаться уже с 1 января. Однако в ходе первых переговоров с победителем в начале декабря прошлого года компания сообщила руководству, что сервис может быть запущен примерно через полгода. Это означает, что даже если бы не было никаких жалоб, Transrevis не смог бы начать перевозки в январе.

CATA планирует обжаловать это решение в суде. "Тендерная документация предусматривала только одну дату начала оказания услуг, которая уже позади. Мы также не понимаем, почему Автотранспортная дирекция, глядя на календарь, не принимает решение - вчера, сегодня или завтра - о прекращении этого тендера. Все, хватит возиться, потому что, по нашему мнению, в результате этого конкурса невозможно запустить услугу 1 июля 2026 года, потому что это не 1 января 2025 года", - сказал программе Лотарс Дравантс, руководитель службы пассажирских перевозок CATA.

Чтобы жители не остались без общественного транспорта, дирекция продлила действующий контракт с CATA до середины следующего года. Перевозчика на эти два лота не могли найти уже долгое время. Первый тендер был закрыт безрезультатно, второй выиграла компания Nordeka, но Nordeka не смогла вовремя начать перевозки, и контракт был расторгнут ATD по решению суда. На этот раз аналогичная ситуация может возникнуть и с Transrevis. В самой дирекции не знают, что делать с запланированным контрактом. "Да, ситуация довольно интересная, учитывая, что решение Управления по надзору за закупками было принято после того, как истек срок начала оказания услуг, и мы продолжаем консультации как с заинтересованными органами власти, которые могли бы дать нам заключение по этому поводу, так и с самими тендерами, относительно их способности начать оказание услуг вообще", - говорит Мерирандс.