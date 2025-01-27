В конце прошлого года завершился организованный Автотранспортной дирекцией (ATD) конкурс на пассажирские перевозки в округе Цесиса, а также Лимбажи и Сигулды. Это уже третья попытка найти здесь перевозчика. Теперь победителем стала зарегистрированная в Литве фирма Transrevis. Однако фактические его владельцы те же самые, что и у работающего в Латвии Latvijas Sabiedriskais autobuss, который здесь который был уличен в транспортном картеле, и эта компания не может участвовать в закупках. Об этом сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
При помощи родственной фирмы обходят ограничения, наложенные из-за нарушений конкуренции
Сумма объявленного весной прошлого года конкурса на пассажирские перевозки в округе Цесиса, Лимбажи и Сигулды, составила 28,838 миллиона евро за три года. В ноябре ATD среди трех претендентов выбрала Transrevis. Компания зарегистрирована в Литве, но тесно связанного с попавшим в Латвии в скандалы Latvijas Sabiedriskais autobuss. "Transrevis также продемонстрировала в ходе закупок, что у них есть опыт работы в Литве, который может проверить любой человек, воспользовавшийся поисковой системой в Интернете, что они являются действующей компанией, работающей в Литве", - отметил председатель правления ATD Динс Мерирандс.
Transrevis - часть группы предприятий B-Bus, написано на его сайте. В свою очередь, если открыть сайт группы предприятий, далее предлагают выбор между двумя фирмами - Transrevis в Литве и Latvijas Sabiedriskais autobuss.
У обоих фирм среди владельцев - зарегистрированная на Мальте Latvijas Sabiedriskais autobuss, а в качестве единственного бенефициара указан Виталий Комар.
Он появился в структуре владельцев после Александра Брандавса и его отца, которые в свое время были близки к рижским властям и замешаны в коррупционных скандалах. Владелец группы, Bus Group LTD, заложил свои акции в B-Bus, которая также косвенно владеет Transrevis, за 25 миллионов евро. Залогодержателем является Марк Д'Эжен, гражданин Бельгии, связанный с Брандавсом.
5 января 2023 года Совет по конкуренции принял решение о наложении штрафа в размере почти двух миллионов евро на трех поставщиков услуг общественного транспорта - Latvijas Sabiedriskais autobuss, Nordeka и Liepājas Autobusu parks. "Был создан картель с целью разделить рынок пассажирских перевозок и закрыть конкуренцию на 10 лет, тем самым исказив конкуренцию и не дав возможности развиваться другим участникам рынка", — заявил на пресс-конференции 18 января 2023 года Юрис Гаикис, тогдашний председатель Совета по конкуренции. Первые две компании обжаловали это решение, и оно не вступило в силу. Однако Liepājas autobusu parks согласился выплатить штраф и заключил административное соглашение.
Решение Совета по конкуренции совпадает со временем, когда в силу вступили изменения, позволяющие исключатьб участников рынка из закупок, даже если решение еще не вступило в силу.
С момента введения и применения нового правила прошло два года. Поэтому если со стороны заказчика поступают сигналы о том, что, возможно, цель закона обходится таким образом в подобных ситуациях, то, возможно, мы должны бить тревогу и говорить об этом," - говорит и.о. председателя Совета по Конкуренции Иева Шмите.
Литовская родственница Latvijas Sabiedriskais autobuss Transrevis стала появляться в транспортных тендерах после того, как Совет по конкуренции вынес решение о картеле, свидетельствуют данные Бюро по надзору за закупками. Из решения следует, что Виталий Комар, бенефициар обеих компаний, был одним из самых активных участников картеля.
Эвия Мугина, заместитель руководителя Бюро по контролю за закупками, говорит: "Конечно, любое правило исключения может быть пересмотрено и применено, но здесь мы все равно возвращаемся к вопросу о том, на кого мы применяем или считаем виновной стороной, чтобы иметь эту дополнительную причину для исключения. Поэтому одно из решений - через этих лиц, и тогда наказание следует соответственно за ними, в зависимости от того, кто подает заявку на участие".
Однако изменения, которые позволили бы ужесточить меры в отношении участников картеля, включая уголовную ответственность, были отклонены политиками Сейма. В настоящее время только юридическому лицу, в отношении которого принято решение, может быть запрещено участвовать в закупках. Однако оно не может основывать свое предложение на ресурсах или опыте фирмы, которая была наказана. Вскоре после решения Совета по конкуренции Latvijas Sabiedriskais autobuss обратился в суд за временным урегулированием, требуя разрешить ему продолжить участие в тендерах, но суд отказал ему в этом. Администрация Latvijas Sabiedriskais Autobuss: "Latvijas Sabiedriskais Autobuss воспользовался своим правом в соответствии с законом обратиться временным урегулированием, поскольку считает решение Совета по конкуренции незаконным".
Не является ли борьба Transrevis за лоты Цесиса, Лимбажи и Сигулды попыткой обойти ограничения, наложенные за нарушение конкуренции? Ни Виталий Комар, ни Latvijas Sabiedriskais autobuss не ответили на направленные De facto вопросы по существу. В качестве ответа Комар прислал лишь выдержку из общедоступного решения Бюро по надзору за закупками, которое разрешило ATD заключить договор с Transrevis. Дирекция также считает, что закупочная комиссия ничего не нарушила.
Результаты конкурса были обжалованы акционерным обществом САТА. Бюро по закупкам приняло решение 9 января. Согласно закупочной документации, перевозки Transrevis должны начаться уже с 1 января. Однако в ходе первых переговоров с победителем в начале декабря прошлого года компания сообщила руководству, что сервис может быть запущен примерно через полгода. Это означает, что даже если бы не было никаких жалоб, Transrevis не смог бы начать перевозки в январе.
CATA планирует обжаловать это решение в суде. "Тендерная документация предусматривала только одну дату начала оказания услуг, которая уже позади. Мы также не понимаем, почему Автотранспортная дирекция, глядя на календарь, не принимает решение - вчера, сегодня или завтра - о прекращении этого тендера. Все, хватит возиться, потому что, по нашему мнению, в результате этого конкурса невозможно запустить услугу 1 июля 2026 года, потому что это не 1 января 2025 года", - сказал программе Лотарс Дравантс, руководитель службы пассажирских перевозок CATA.
Чтобы жители не остались без общественного транспорта, дирекция продлила действующий контракт с CATA до середины следующего года. Перевозчика на эти два лота не могли найти уже долгое время. Первый тендер был закрыт безрезультатно, второй выиграла компания Nordeka, но Nordeka не смогла вовремя начать перевозки, и контракт был расторгнут ATD по решению суда. На этот раз аналогичная ситуация может возникнуть и с Transrevis. В самой дирекции не знают, что делать с запланированным контрактом. "Да, ситуация довольно интересная, учитывая, что решение Управления по надзору за закупками было принято после того, как истек срок начала оказания услуг, и мы продолжаем консультации как с заинтересованными органами власти, которые могли бы дать нам заключение по этому поводу, так и с самими тендерами, относительно их способности начать оказание услуг вообще", - говорит Мерирандс.
Transrevis также расширил свою долю рынка в Литве, начав в прошлом году обслуживание в Клайпедском районе. Компания De facto проверила по государственным базам данных, что в начале декабря в Литве были перерегистрированы девять электробусов, ранее принадлежавших Latvijas Sabiedriskais autobuss. Их наличие было обязательным условием предыдущих десятилетних договоров на перевозки в пригороде Риги и других районах Латвии. Вполне вероятно, что их наличие будет требоваться и при закупках в Литве.
В настоящее время автобусы одновременно зарегистрированы в Латвии и Литве. CSDD сообщает, что такая ситуация может возникнуть, так как соседнюю страну необходимо уведомить в течение двух месяцев после перерегистрации транспортного средства. De facto по данным регистра CSDD выяснила, что пробег электробусов Latvijas Sabiedriskais autobuss за один год (с весны 2023 по весну 2024 года) относительно невелик и в основном не превышал 10 тысяч километров.
ATD комментирует: "За автобусами, используемыми для обслуживания, следят, соответствуют ли они требованиям договора, но требования о том, какое расстояние проехал каждый автобус за определенный период, не существует, поскольку договор не налагает такого обязательства. Перевозчик сам определяет, какие автобусы, включенные в договор, используются для выполнения договора и в каком объеме. Кроме того, количество закупаемых электробусов пропорционально количеству других автобусов, и было бы нерационально объяснять ситуацию, когда количество автобусов, включенных в контракт, настолько велико, что электробусы вообще не задействованы. В то же время ATD обещает проверить, есть ли у Latvijas Sabiedriskais Autobuss указанные выше электробусы".
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