В понедельник, 27 января, на специальном мероприятии представителям СМИ было представлено новое название Arēna Rīga - Xiaomi Arēna.
Видео ⟩ Arēna Rīga сменила название на пять лет
Arēna Rīga на пять лет переименована в Xiaomi Arēna, сообщили в понедельник представители SIA Arēna Rīga.
Председатель правления управляющей компании Arēna Rīga Гирт Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с Xiaomi будет способствовать развитию арены, позволяя компании сосредоточиться на инновациях.
Он отметил, что сотрудничество с Xiaomi поспособствует технологическим инновациям.
В частности, в фойе арены планируется установка новых экранов, а также общий отказ от баннеров и бумаги в пользу более устойчивых технологий - цифровых экранов.
В рамках сотрудничества между Arēna Rīga и Xiaomi компания Xiaomi будет производить платежи в пользу Arēna Rīga, а полученные средства будут направлены на улучшение и содержание инфраструктуры арены, сообщил Крастиньш.
Он добавил, что в сотрудничестве с Xiaomi планируется также работать над совершенствованием звуковых технологий Xiaomi Arēna во время спортивных мероприятий, чтобы посетители могли лучше слышать ведущих мероприятий и наслаждаться ими в полной мере.
Он также упомянул, что стороны, участвующие в сотрудничестве, договорились не раскрывать сумму контракта.
Крастиньш рассказал, что объем инвестиций в развитие и содержание Xiaomi Arēna ежегодно варьируется от 300 000 до 700 000 евро.
Председатель правления SIA Arēna Rīga отметил, что во время пандемии Covid-19 финансовые потоки арены были ограничены, поэтому объем инвестиций составлял примерно от 200 000 до 300 000 евро в год, а сейчас инвестиции достигают в среднем 500 000 евро в год.
Видео: Новое название Arēna Rīga
Как уже сообщалось, в декабре прошлого года Signet Bank и Industra Bank выдали синдицированный кредит в размере 9,8 млн евро на развитие SIA Arēna Rīga.
В 2023 году Arēna Rīga достигла оборота в 5,748 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Прибыль компании увеличилась в несколько раз и составила 789 441 евро, согласно данным Firmas.lv.
Arēna Rīga была зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 4 миллиона евро. Единственным владельцем компании является SIA Glesum Investments, принадлежащее Юрису Савицкису.
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