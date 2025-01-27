Видео Arēna Rīga сменила название на пять лет

Arēna Rīga на пять лет переименована в Xiaomi Arēna, сообщили в понедельник представители SIA Arēna Rīga.

Председатель правления управляющей компании Arēna Rīga Гирт Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с Xiaomi будет способствовать развитию арены, позволяя компании сосредоточиться на инновациях.

Он отметил, что сотрудничество с Xiaomi поспособствует технологическим инновациям.

В частности, в фойе арены планируется установка новых экранов, а также общий отказ от баннеров и бумаги в пользу более устойчивых технологий - цифровых экранов.

В рамках сотрудничества между Arēna Rīga и Xiaomi компания Xiaomi будет производить платежи в пользу Arēna Rīga, а полученные средства будут направлены на улучшение и содержание инфраструктуры арены, сообщил Крастиньш.

Он добавил, что в сотрудничестве с Xiaomi планируется также работать над совершенствованием звуковых технологий Xiaomi Arēna во время спортивных мероприятий, чтобы посетители могли лучше слышать ведущих мероприятий и наслаждаться ими в полной мере.

Он также упомянул, что стороны, участвующие в сотрудничестве, договорились не раскрывать сумму контракта.