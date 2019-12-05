Чт, 5.12.2019
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Клиентам Swedbank теперь доступен Apple Pay

ФОТО: AP/Scanpix

Для клиентов Swedbank теперь доступен еще один современный и безопасный вид расчетов - Apple Pay, сообщил агентству LETA руководитель пресс-службы банка Янис Кропс.

По его словам, Apple Pay смогут использовать физические лица, у которых имеется выданная Swedbank бесконтактная карта MasterCard.

С помощью Apple Pay в своем телефоне iPhone, смарт-часах Apple Watch, планшетном компьютере iPad или компьютере Mac клиенты смогут осуществлять покупки в магазинах, мобильных приложениях и на интернет-сайтах.

"Мы хотим обеспечить для своих клиентов обширный спектр цифровых и мобильных услуг, а Apple Pay является услугой, которую уже высоко ценят во всем мире. Мы удовлетворены тем, что сейчас можем расширить свое предложение мобильных платежей еще одной надежной и удобной альтернативой", - заявил руководитель управления клиентского сервиса Swedbank Вадим Фролов.

При использовании кредитной или дебетовой карты с Apple Pay реальный номер карты не сохраняется ни в устройстве, ни на серверах Apple.

Вместо этого присваивается зашифрованный и хранящийся надежным способом в устройстве клиента уникальный номер счета устройства.

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