Проведение внеочередных выборов в Рижской думе может обойтись примерно в 1,5 млн евро

На муниципальных выборах работа членов комиссии оплачивается из бюджета самоуправления, в то время как Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) выделяется финансирование из государственного бюджета.

Представитель ЦИК Лаура Захарова сообщила агентству LETA, что организация внеочередных выборов в Рижской думе обойдется ЦИК в 460 000 евро. Это финансирование необходимо для размещения плакатов на избирательных участках, подготовки избирательных бюллетеней, конвертов и покрытия других расходов, связанных с выборами.

В свою очередь УДГМ потребуется финансирование для подготовки и отправки уведомлений.

Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) уже консультируется о дате возможных внеочередных выборов в Рижскую думу, планируя их 22 февраля.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня подтвердила агентству LETA, что министерство с этим вопросом обратилось в комиссию и в Управление по делам гражданства и миграции.

VARAM хочет, чтобы выборы состоялись 22 февраля, а ЦИК считает, что лучше провести их 29 февраля.

По словам Берзини, если выборы пройдут 29 февраля, то макет избирательных конвертов нужно предоставить разработчику уже 3 января. Короткий срок означает повышенные затраты, пояснила она. Кроме того, надо учесть, что в конце года много выходных.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце обещал, что юристы VARAM на этой неделе дадут заключение о возможностях роспуска Рижской думы. Основанием является неспособность думы обеспечить одну из своих функций - вывоз бытовых отходов на территории самоуправления.

Председатель Рижской думы Олег Буров в среду заявил журналистам, что в случае, если VARAM все же добьется роспуска Рижской думы, партия "Честь служить Риге" будет готовиться к внеочередным выборам. Буров считает, что кризиса в Рижской думе нет.