Бюджетно-финансовая комиссия поддержала кандидатуру Казакса на должность главы Банка Латвии

Он работал ведущим экономистом в Минфине, был сотрудником рижского офиса International Research and Exchanges Board (IREX) с 2005 по 2009 год, занимал должность главного экономиста Hansabankа (сейчас Swedbank) и главного аналитика по макроэкономике в Балтии. С 2010 по август 2018 года Казакс работал заместителем главного экономиста группы Swedbank, главным экономистом Swedbank в Латвии и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии. На данный момент Казакс занимает должность члена совета Банка Латвии.