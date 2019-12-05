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Бюджетно-финансовая комиссия поддержала кандидатуру Казакса на должность главы Банка Латвии

Мартиньш Казакс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Большинство бюджетно-финансовой комиссии Сейма сегодня, 5 декабря, приняло решение о передаче на рассмотрение Сейма проекта решения об утверждении Мартиньша Казакса в должности президента Банка Латвии, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

Казакс окончил Латвийский университет, получил диплом экономиста в Кембриджском университете, затем степень магистра экономики и доктора экономики в Лондонском университете.

Он работал ведущим экономистом в Минфине, был сотрудником рижского офиса International Research and Exchanges Board (IREX) с 2005 по 2009 год, занимал должность главного экономиста Hansabankа (сейчас Swedbank) и главного аналитика по макроэкономике в Балтии. С 2010 по август 2018 года Казакс работал заместителем главного экономиста группы Swedbank, главным экономистом Swedbank в Латвии и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии. На данный момент Казакс занимает должность члена совета Банка Латвии.

Полномочия нынешнего президента Банка Латвии Илмара Римшевича истекают 21 декабря.

По словам председателя бюджетно-финансовой комиссии Мартиньша Бондарса, проект решения об утверждении Казакса в должности президента Банка Латвии Сейм планирует рассмотреть 12 декабря.

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