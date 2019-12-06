Пт, 6.12.2019
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Neatkarīga: Плата за проезд в рижском транспорте не будет пересмотрена

э-талон

ФОТО: LETA

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme бесплатно перевозит 47% пассажиров, и только 14% пассажиров платят за проезд полную стоимость, пишет Neatkariga.

В следующем году ничего не поменяется - все пассажиры, которые ездят в общественном транспорте бесплатно или по льготной цене, смогут не оплачивать полную стоимость проезда.

Недавно избранный заместитель председателя Рижской думы Друвис Клейнс успел заявить в интервью Латвийскому радио, что, принимая во внимание непростую финансовую ситуацию компании Rīgas satiksme, возможно, льготы для проезда в общественном транспорте придется пересмотреть. Однако мэр Риги Олег Буров решительно отверг эту возможность.

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