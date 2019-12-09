Девелоперы Z-Towers теряют примерно 1,5 млн евро в месяц

Однако процесс сдачи этой постройки в эксплуатацию застрял на этапе переписки между девелопером проекта, Рижским строительным управлением и другими учреждениями, пишут Latvijas Avīze, Neatkarīgā.

Z-Towers является одним из крупнейших проектов частного сектора в Латвии, который уже более десяти лет развивает АО Tower Construction Management. Срок окончания проекта несколько раз переносился, менялась также его концепция.

На данный момент проблемы со сдачей постройки в эксплуатацию создает тот факт, что во время длительного процесса строительства из-за смены строителей пропала часть документов.

Для этого вопроса было найдено решение - замена пропавших документов экспертизой, однако и она вызвала разногласия, поэтому переписка с Рижским строительным управлением продолжается.