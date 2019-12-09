За год уровень цен в Латвии вырос на 2,8%

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в ноябре на 2,8%.

В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем цены на товары уменьшились на 0,2%, цены на услуги - на 0,4%, а по сравнению с ноябрем прошлом года цены на товары выросли на 1,8%, на услуги - на 2,9%.

Самое большое влияние на изменение цен в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем оказали цены на товары и услуги, связанные с транспортом, с отдыхом и культурой, одежду и обувь, товары и услуги, связанные с жильем, еду и безалкогольные напитки.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,1%. На 1,7% подешевел хлеб, на 1,6% - мясо домашней птицы, на 5,1% -картофель, на 2,2% - мясные продукты, на 5,4% - свежая и охлажденная рыба, на 2,7% - консервированная, переработанная рыба и изделия из морепродуктов, на 2% - яйца, на 2,9% - сливочное масло. Дороже стало молоко (+3,4%), йогурт (+2,4%), фруктовые и овощные соки (+3%), копченое, соленое и вяленое мясо (+0,5%).

Под влиянием акций цены на обувь за месяц уменьшились на 3,5%, цены на одежду не изменились.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, в течение месяца выросли на 0,1%. Дешевле стали твердое топливо, снизилась арендная плата, а цены на стройматериалы, ремонт и содержание жилья выросли.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц упали на 0,9%, в том числе цены на пассажирские авиаперевозки - на 8,9%. Средний уровень цен на горючее уменьшился на 1,1%, товары и услуги, связанные с культурой и отдыхом, стали дешевле на 0,7%.

В группе различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 0,7%, что связано с ростом цен на товары личной гигиены и ухода.

Дешевле стали крепкие алкогольные напитки, пиво, услуги по уборке жилья, подорожало вино.

В ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018-го наибольшее влияние на изменение уровня цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, на продукты питания и безалкогольные напитки, на алкоголь и табак, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, медицинские услуги, услуги гостиниц и ресторанов. Дешевле стали товары и услуги, связанные с транспортом.

За год цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены в течение года выросли на 2,5%. Копченое, соленое и вяленое мясо подорожало на 6,9%, свинина - на 10,7%, мясо птицы - на 3,9%, мясные продукты - на +4%. Цены выросли также на хлеб (+4,9%), свежие фрукты (+6,1%), кондитерские изделия (+3,6%), шоколад (+5,2%), йогурт (+5,1%), сахар (+5,7%) и картофель (+6,3%). Дешевле стали кофе (-6,5%), молоко (-5,8%), яйца (-3,5%), свежие овощи (-1%), сыр и творог (-1,1%).

В группе алкоголя и табака цены за год выросли на 4,5%, услуги и товары, связанные с жильем, стали дороже на 3,6%. Дороже стали электричество, отопление, вывоз отходов, материалы для ремонта, аренда жилья, дешевле - газ и твердое топливо.