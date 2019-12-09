МИД предупреждает банки о риске сотрудничества с мэром Вентспилса
После того, как против мэра Вентспилса Айвара Лембергса, Управления Вентспилсского свободного порта и трех зарегистрированных в Латвии организаций введены санкции США, любой, кто будет производить финансовые перечисления этим лицам, также может быть подвергнут санкциям Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC), предупреждает Министерство иностранных дел Латвии.
МИД сообщает, что, согласно закону о международных и латвийских национальных санкциях и правилам Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) санкции OFAC в Латвии соблюдают участники рынка финансов и капитала, в том числе банки, а также эти санкции соблюдаются в сфере частно-публичного партнерства и иностранной финансовой помощи.
"МИД просит учесть этот дополнительный риск, а также обращает внимание, что выполнение уже заключенных договоров с лицами, подвергнутыми санкциям OFAC, может быть осложнено или невозможно, пока санкции действуют", - говорится в заявлении МИД.
Как пояснили в FKTK, нормативные акты Латвии предусматривают, что латвийские финансовые учреждения не оказывают услуг лицам, включенным в санкционные списки OFAC.
"FKTK контактирует с учреждениями США и в ближайшее время предоставит латвийским финансовым учреждениям информацию о практических шагах по выполнению требований", - заявили в учреждении.
Входящее в коалицию объединение "Для развития/За!" призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша и министра сообщения Талиса Линкайтса завтра на заседании правительства сделать сообщение о решении США включить Лембергса и управление порта в санкционный список, его последствиях и предложениях по разрешению ситуации.
Также партия призывает немедленно созвать заседание Совета портов и называет решение правительства США "погребальным звоном" для "постсоветского грязного бизнеса в Латвии".
Между тем это решение может иметь и более широкое влияние на народное хозяйство Латвии, заявили в партии.
Министр сообщения Талис Линкайтс сказал агентству LETA, что после решения о включении Лембергса в "черный список" важно обеспечить непрерывность работы транзитного бизнеса, максимально уменьшив влияние санкций на тех, кто не связан с Лембергсом.
Решение США является сильным сигналом объемов коррупции в Латвии, особенно в транзитной отрасли,
а также подтверждает необходимость срочных реформ в управлении портами, добавил министр.
Представитель Минфина Алексис Яроцкис сказал агентству LETA, что американские санкции обязательны и для Госказны как учреждения, которое выплачивает финансирование для проектов из фондов ЕС, и все платежи включенным в санкционный список организациям остановлены.
Как сообщалось ранее, OFAC в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.
В течение 30 дней нужно прекратить сотрудничество с включенными в санкционный список - Лемберсгом и четырьмя перечисленными организациями.