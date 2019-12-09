МИД предупреждает банки о риске сотрудничества с мэром Вентспилса

МИД сообщает, что, согласно закону о международных и латвийских национальных санкциях и правилам Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) санкции OFAC в Латвии соблюдают участники рынка финансов и капитала, в том числе банки, а также эти санкции соблюдаются в сфере частно-публичного партнерства и иностранной финансовой помощи.

"МИД просит учесть этот дополнительный риск, а также обращает внимание, что выполнение уже заключенных договоров с лицами, подвергнутыми санкциям OFAC, может быть осложнено или невозможно, пока санкции действуют", - говорится в заявлении МИД.

Как пояснили в FKTK, нормативные акты Латвии предусматривают, что латвийские финансовые учреждения не оказывают услуг лицам, включенным в санкционные списки OFAC.

"FKTK контактирует с учреждениями США и в ближайшее время предоставит латвийским финансовым учреждениям информацию о практических шагах по выполнению требований", - заявили в учреждении.

Входящее в коалицию объединение "Для развития/За!" призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша и министра сообщения Талиса Линкайтса завтра на заседании правительства сделать сообщение о решении США включить Лембергса и управление порта в санкционный список, его последствиях и предложениях по разрешению ситуации.

Также партия призывает немедленно созвать заседание Совета портов и называет решение правительства США "погребальным звоном" для "постсоветского грязного бизнеса в Латвии".

Между тем это решение может иметь и более широкое влияние на народное хозяйство Латвии, заявили в партии.

Министр сообщения Талис Линкайтс сказал агентству LETA, что после решения о включении Лембергса в "черный список" важно обеспечить непрерывность работы транзитного бизнеса, максимально уменьшив влияние санкций на тех, кто не связан с Лембергсом.

Решение США является сильным сигналом объемов коррупции в Латвии, особенно в транзитной отрасли,

а также подтверждает необходимость срочных реформ в управлении портами, добавил министр.

Представитель Минфина Алексис Яроцкис сказал агентству LETA, что американские санкции обязательны и для Госказны как учреждения, которое выплачивает финансирование для проектов из фондов ЕС, и все платежи включенным в санкционный список организациям остановлены.

Как сообщалось ранее, OFAC в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.